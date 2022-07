Többszörösére emelkednek a katából kilépők banki költségei

Eddig azok a katás vállalkozók, akik nem voltak az áfakörben, vezethettek lakossági számlát a céges bevételeik vagy kiadásaiknak rendezésére is - mondta az InfoRádiónak a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Gergely Péter rámutatott: a lakossági számlák sokkal olcsóbbak, mivel ebben a szegmensben a bankok között jóval nagyobb a verseny, több akció, díjelengedés van. Szintén csak a lakossági számlákhoz kapcsolódnak a különböző törvényi kedvezmények, így a havi 2 ingyenes készpénzfelvétel, vagy az, hogy az utalásoknál az első 20 000 forint után nem kell tranzakciós illetéket fizetni. Ugyancsak a magánszámlák esetében lehetséges az is, hogy az Államkincstárnál takarékoskodóknak az oda-vissza utalásaik után ne kelljen tranzakciós díjat fizetniük.

A céges ügyfeleknek viszont sokkal kevesebb kedvezmény van.

Nincsenek akciók és általában semmilyen tranzakciós illeték elengedés sincs ezeknél a bankszámláknál, ezért sokkal drágábbak, mint a normál lakossági csomagok.

Gergely Péter szerint többszörösére drágulnak az ilyen, a lakosságiból vállalati szegmensbe átkerülő ügyfelek költségei, de átlagot vonni nem lehet, hiszen a különbözet nagysága számos egyedi tényezőtől függ. Mindenkinél kicsit más lesz a növekmény, attól függően, vesz-e fel készpénzt vagy hogy melyik bank ügyfele.

Érdemes a banki ajánlatokat összehasonlítani,

erre már vannak nagyon jó internetes kalkulátorok. Mint a szakértő mondta, ők is egy ilyen segítségével végeztek példaszámítást. Azt nézték, hogy egy olyan katás vállalkozónál, akinek havonta 300.000 forint a bevétele és csak pár utalása, illetve csoportos beszedése van 100.000 Ft összegben, továbbá egyszer vesz fel 100.000 forintot készpénzben, hogyan változnak a banki költségek. Tapasztalatuk szerint ekkor

akár tízszerese is lehet

a bankolás a korábbiakhoz képest.

Ezért a szakértő azt tanácsolta: azok, akik ki fognak majd esni a katás adózás köréből, hasonlítsák össze a különféle bankok ajánlatait a saját szempontjaik figyelembe vételével. Mivel pedig a jövőben már nincs lehetőség az ingyenes készpénzfelvételre,

az a legjobb, hogyha netbankon, mobilbankon keresztül intéznek minden utalást.

A vállalkozók lehetőleg olyan számlát keressenek, ahol minél kevesebb a fix költség, illetve az utalások díja is kedvezőbb. Vannak olyan kisebb bankok, akiknek vagy kevesebb fiókjuk van, vagy jobban szeretnének ügyfeleket szerezni, mint a nagyobb bankok - érdemes megnézni őket is. Ha ugyanis online intézünk mindent, akkor ugyanazt a szolgáltatást kapjuk a legnagyobb vagy a legkisebb banknál is - hangoztatta érdeklődésünkre Gergely Péter.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán