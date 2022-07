Palócz Éva: az árak már nem térnek vissza a régi szintjükre

Palócz Éva az Arénában

Az élelmiszer-áremelkedés még jelentős lehet Magyarországon, mert a mezőgazdasági termelői árak is igen magasak, és a termelői árból lesz fogyasztói ár – mondta Palócz Éva az InfoRádió Aréna című műsorában. A Kopint-Tárki vezérigazgatója szerint ráadásul minden ráfordítás ára drasztikusan emelkedik, a műtrágya ára háromszorosára, 296 százalékkal nőtt, az energiaár és a bérek szintje is borzasztó módon emelkedik, és ez majd a következő hónapok kiskereskedelmi áraiban is megjelenik, amikor ezeket a termékeket feldolgozzák.

"Összességében a mezőgazdasági árak több mint 45 százalékkal magasabbak most, mint egy évvel korábban voltak" – mondta. Az idén nagyon rossz lehet a termés, ez sem tesz jót az áraknak, emiatt még a nyáron megszokott élelmiszerár-csökkenés is elmaradt. A szakértő szerint nagyon rosszak voltak a gyümölcstermési adatok is, hiszen elfagyott nagyon sok növény, emiatt is nehéz megbecsülni, hogy mikor lassulhat az árnövekedés.

Az élelmiszeráraknál egy idő után az árcsökkenés közgazdaságilag egy lehetséges forgatókönyv, de Palócz Éva szerint ez nem a legvalószínűbb.

"Az árak visszamenni globálisan nagyon kevéssé fognak, ha már egy bizonyos szintet elértek,

lehet, hogy a szezonális termékeknél előfordul, de határozott árcsökkenés nem valószínű" – mondta, és hozzátette, az árindex előbb-utóbb biztos, hogy csökken, mert nem emelkedhet mindig, és ha nem emelkedik tovább ilyen ütemben, akkor már egyre fog lejjebb menni, de nem az ár, hanem csak az árnövekedés üteme.

Palócz Éva szerint a visszatérés az alacsonyabb bázisra csak recesszió esetén lenne elképzelhető, de azt meg nem kívánja senkinek. "Ha már beépült az új ár, akkor nagyon nehezen csökkenti egy termelő, ha nincs nagyon rászorítva a kereslet szűkülése miatt. Ha nagyon rá van szorítva, akkor igen, de

nem nagyon láttunk olyat a történelemben, hogy oda visszamenne az ár, ahonnan egy ilyen nagyon gyors növekedés idején elindult"

– mondta a Kopint-Tárki vezérigazgatója.

Az infláció letörésében a kormányzati ársapkák közül az üzemanyagárak befagyasztása hatékony eszköz, a szakember szerint akár 2-3 százalékponttal is hozzájárul a pénzromlás mérsékléséhez. Az élelmiszer-drágulásra nincs hatása szerinte a hatósági áras termékeknek, mert a fogyasztásban elenyésző a hatásuk, ráadásul még a kisebb kereskedők is ki tudják gazdálkodni ennek a költségét a többi termékükön.

A rezsicsökkentés inflációs befolyását Palócz Éva szerint nehéz kiszámolni. "Nagyon furcsa jószág, több mint tíz éve ugyanannyi a rezsi ára, gondoljuk el, ismerünk-e olyan terméket vagy szolgáltatást, aminek az ára tíz éve változatlan?" – tette hozzá.

