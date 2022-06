Megint dől az orosz gáz az egyik kulcsfontosságú vezetéken

Sikeresen véget értek a Török Áramlat karbantartási munkálatai, moszkvai idő szerint hétfő este nyolckor újraindult a gázszállítás a csövön a rendes üzem szerint, közölte a Gazprom a hivatalos Telegram-csatornáján, szúrta ki a Hvg.hu.

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, a Török Áramlat egyhetes leállítása, ami a múlt keddi nappal vette kezdetét, egy tervezett karbantartásnak volt köszönhető, amiről a Gazprom előre egyeztetett az érintett felekkel, amit – mások mellett – Magyarország is megerősített. A Századvég energia- és klímapolitika üzletágának vezetője érdeklődésükre korábban egyébként úgy fogalmazott: a leállás Magyarország szempontjából nem okoz problémát, mert a szállítások és a tárolók töltése is a tervek szerint alakult az elmúlt időszakban.

A magyar gázbetárolás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) múlt heti közlése szerint rendben van, és folyamatos volt a Török Áramlat letekerése idején is. Ebben az időben Ausztria és Horvátország felől is zavartalan volt a gázbeáramlás. Múlt csütörtökig a 6,33 milliárd köbméternyi hazai tárolói kapacitást több mint 36 százalékban fel is töltötték, jelenleg már 2,3 milliárd köbméter földgáz áll rendelkezésre a földalatti gáztárolókban.

A Hvg.hu emlékeztet, hogy a Török Áramlat leállása miatt azért lehetett némi félsz, mivel az orosz nagyvállalat a másik jelentős, Európába vezető csöve, az Északi Áramlat-1 szállítókapacitását hetek óta erősen korlátozza. Ebben az esetben nem tervezett karbantartásokról van szó, hiszen az valamikor július elején lesz csak időszerű.

