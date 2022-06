Óriási beruházással bővít Győrben az Audi

Az Audi MEB Eco. beruházásának bejelentésén kiderült: az új üzemben a Volkswagen konszern legújabb elektromos motorjait fogják gyártani. A termelés 2025-ben kezdődik meg a tervek szerint, amelyhez egy új gyártóterületet alakít ki a vállalat.

Az új, úgynevezett MEB ECO (Modularer E-Antriebs-Baukasten - modulrendszerű elektromos hajtáskoncepció) hajtásokat a Volkswagen Konszern kis méretű elektromos autóiba építik. Az új termék gyártása új kompetenciákat is jelent, hiszen a gyártási mélység növelésével az elektromos hajtáshoz szükséges lemezcsomagot és a forgóegységet (rotor) is a győri munkatársak fogják készíteni, valamint a későbbiekben a teljesítményelektronika gyártása is vállalatnál történik.

Alfons Dintner, a győri Audi Hungaria bajor ügyvezető igazgatója elmondta, e következő lépés vezérelve a "Győrből a világnak" szlogen, ami a marketingben is megjelenik majd.

Már a következő évtized elejére is lényegében csak elektromos hajtású járműveket fognak gyártani,

Dintner szeretné, ha ezek motorját, szívét, Győrben tudnák gyártani. Hozzátette: a jövőben nagyobb motor-darabszámot is el tudnak képzelni.

Robert Buttenhauser az Audi Hungaria motorgyártásért felelős új igazgatósági tagja kiemelte: fontos volt a dolgozók szaktudása és a magyar kormány támogatása is abban, hogy ezt a beruházást a konszernen belül elnyerték.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta: a kormány által 8,5 milliárd forinttal támogatott fejlesztés tovább erősíti Magyarország pozícióját az elektromos autóiparban. Kiemelte, hogy a magyar gazdaság gerincoszlopát mára egyértelműen az autóipar jelenti, amely az elmúlt tizenkét év alatt rendkívüli fejlődésen ment keresztül.

A szektor termelési értéke 2010-ben 3600 milliárd forint volt, míg 2021-ben 9400 milliárd forint,

és a lendület nem kopott meg a globális és kontinentális kihívások ellenére sem, ugyanis ez a szám az idei év első négy hónapjában elérte a rekordnak számító 3500 milliárd forintot. Az ágazat tizenkét évvel ezelőtt 86 ezer magyar embernek adott munkát, míg ma 158 ezernek.

A magyarországi autóipar 90 százalékos kiviteli hányaddal dolgozik, hazánk így a világ 20. legnagyobb járműipari exportőre, míg lakosságszám tekintetében csak a 95. helyen áll. Tavaly Magyarország exportálta a negyedik legtöbb benzinmotort és a tizenharmadik legtöbb dízelmotort.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ez a fejlődés jelentős mértékben köszönhető az Audinak is, amely Győrben hozta létre a világ legnagyobb autóipari motorgyárát. Tájékoztatása szerint itt 13 ezer munkavállaló dolgozik, de a kiszolgáló cégekkel együtt mintegy 25 ezer család megélhetését biztosítja a vállalat.

Az Audi tavaly 171 ezer autót gyártott Magyarországon, ami rekordnak számít, és ezeket a világ 122 országában értékesítették.

Bemutatták a Cupra Terramart Ez lesz a spanyol márka utolsó olyan modellje, amelyet még belső égésű motorral mutatnak be. Győrben fogják gyártani 2024-től - írta a vg.hu

Nyitókép: Faceboook/Szijjártó Péter