Már nem is az elsőt "kapják" a külföldi kiskerláncok

A kormány idén és jövőre 8 ágazattól szed be többletadót különadó formájában. A Portfolio úgy számol, hogy 6 külföldi tulajdonú áruházlánc 2022-ben közel 100 milliárd forintnyi plusz adót fizethet be, ami az idénre várható 140-150 milliárd forintos teljes kiskereskedelmi különadó kétharmadánál is nagyobb arányt jelent.

Felhívják a figyelmet arra, hogy mint minden eddigi kiskereskedelmi különadó, úgy a mostani emelés sem sújtja ilyen jelentős mértékben a hazai élelmiszerláncokat, a CBA-t, a Coop-ot és a Reál üzleteket, mivel ezek nem egy kézben vannak, hanem egymástól kvázi független láncoknak tekinthetők. Ezért az egyes egységei fizethetik a mérsékeltebb kulcsú sarcot, amennyiben árbevételük meghaladja az 500 millió forintot, vagy a 30 milliárdot.

Közben az árstop is sújtja az élelmiszer-kereskedőket, piaci becslések szerint ez a kormányzati beavatkozás az élelmiszerboltok számára februártól június végéig 60-70 milliárd forint bevételkiesést jelent az érintett cikkelemek körében – írja a gazdasági portál.

Nyitókép: Varga György