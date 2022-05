Magyarország számára kedvező uniós gázpiaci alku született

Az alku lényege, összhangban az Európai Bizottság márciusi javaslatával, hogy idén októberre meg kell célozni a legalább 85 százalékos feltöltési arányt az európai gáztárolókban, majd jövő októberre, a következő fűtési szezon kezdetére pedig 90 százalékra kell feltornázni – ismertette Weinhardt Attila. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az egyes tagállamokban nagy az eltérés a tárolói kapacitásokban. A szakértő megjegyezte, a finomhangolásnak Magyarország is az egyik szószólja volt, tekintettel arra, hogy kiemelkedően magas a föld alatti gáztárolóinak együttes kapacitása az itthoni éves gázfogyasztáshoz képest.

Mint azt a Portfolio elemző kiemelte, ha önmagában csak azt a célt kellett volna teljesítenie minden tagállamnak, hogy októberre 85 százalékra emelje fel a tárolói töltöttségét, a mostani rendkívül magas gázárak mellett (egy hónappal ezelőtti kalkulációk szerint) legalább 6 milliárd eurós, tehát nagyjából 2300 milliárd forintos terhet rót volna a magyar gázpiaci szereplőkre, ami borzalmasan nagy összeg.

Ezért javasolta többek között a magyar kormány is azt, hogy az általános uniós feltöltési céllal párhuzamosan vigyenek bele a rendszerbe egy olyan szempontot, ami tekintettel van az egyes tagállamok éves átlagos gázfelhasználására is, és bár végül nem a magyar javaslat szerinti 25 százalékot, hanem 35 százalékos arányt rögzítettek az alkuban. Az előző 5 évi átlagos gázfogyasztásnak a 35 százalékát kell teljesítenie mindenkinek – magyarázta Weinhardt Attila. Ha mindez teljesül, akkor összességében, uniós szinten kijöhet a már említett 85 százalék.

A 6 milliárd eurós tétel jelentős részétől pedig így a magyar gázpiaci szereplői közeg mentesül

– ismételte meg.

Ezzel együtt nem kis erőfeszítéseket kell majd tenni, más tagállamoknak is, hogy a következő fűtési szezonnak az ellátásbiztonsága megalapozott legyen. Weinhardt Attila szerint azt viszont nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy megszűnni látszik annak fenyegetettsége a következő fűtési szezonra, hogy Európa orosz földgáz nélkül maradjon, hiszen ahhoz az is kell, hogy az orosz szállítások folyamatosak legyenek. Az viszont, hogy kötelező a tárolók minél magasabb szintű feltöltése, hogy újabb átvilágításon kell átesnie Európa valamennyi föld alatti tárolójának – aminek az orosz tulajdoni arány kiszorítása lehet a burkolt célja –, végül pedig, hogy azoknak a tagállamoknak is, amelyek nem rendelkeznek föld alatti tárolókkal, kötelező betárolniuk más tagállamokban az átlagos fogyasztásuk legalább 15 százalékát, mind abba az irányba mutat, hogy ha folyamatosak az orosz, illetve a harmadik országbeli szállítások, akkor a következő fűtési szezonnak is gond nélkül tud majd nekivágni Európa – fogalmazott a Portfolio munkatársa.

Nyitókép: wenbin/Getty Images