Globális minimumadó: amerikai erőfeszítések a lengyel vétó feloldására

Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter szerint hétfőn sem sikerült áttörést elérni a Lengyelországgal a 15 százalékos globális társasági minimumadó bevezetésére folytatott tárgyalásokon, és még további erőfeszítésekre lesz szükség Varsó aggályainak eloszlatása érdekében - írta a vg.hu.

Mint ismert, az uniós pénzügyminisztereket tömörítő Ecofin áprilisban nem tudott a minimumadóra vonatkozó irányelv bevezetéséről kompromisszumra jutni, mert Lengyelország egyedüli tagországként megvétózta a döntést. Mivel adózási kérdésekben minden tagállam támogatására szükség van az irányelv elfogadásához, Lengyelország egyetértése is nélkülözhetetlen.

Ám Varsó a minimumadót csak akkor támogatná, ha azzal párhuzamosan megadóztatnák a digitális óriásokat is, mégpedig azokban az országokban, ahonnan a bevételük származik. A lengyel indoklás szerint a reformok egyébként is az Amazon, Facebook, Google és társaik megadóztatásának szándékával indultak, ezért érthető az igény a két ügy összekapcsolására, ráadásul enélkül a minimumadó bevezetése akár versenyhátrányt is jelenthet az EU számára.

Yellen úgy értékelt, hogy nagyon jó és őszinte megbeszélést folytatott hétfőn, amikor Varsóban találkozott Mateusz Morawiecki miniszterelnökkel, Magdalena Rzeczkowska pénzügyminiszterrel és Adam Glapinski jegybankelnökkel. Reméli, Lengyelország "a nem túl távoli jövőben" csatlakozik az uniós tervhez. Hozzátette azonban, nem tartja praktikusnak, hogy "bármilyen szoros kapcsolat legyen" a globális minimumadó és a globális adótárgyalások másik pillére, a digitális óriások megadóztatása között.

Nyitókép: Graeme Jennings - Pool/Getty Images