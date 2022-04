Vége az akciókkal és az értékelésekkel való trükközésnek

Egy-egy termék vagy szolgáltatás megvásárlása előtt a fogyasztók gyakorta tájékozódnak az adott weboldalon található értékelések, vélemények között, ami nagyban befolyásolhatja a döntésüket. Ehhez kapcsolódóan fontos változás, hogy jogsértő, úgynevezett feketelistás tényállás lesz, ha egy vállalkozás azt állítja, hogy hogy az adott termék értékelését olyan fogyasztók írták, akik azt ténylegesen használták, vagy megvásárolták anélkül, hogy ezt ellenőrizte volna – fogalmazott Gondolovics Katalin. Tehát csak olyan csak olyan értékelés mehet ki, ahol ellenőrzött, hogy az egy valós tapasztalat alapján íródott.

Szintén feketelistás gyakorlatnak számít májustól majd, ha egy termékeket valótlan fogyasztói értékelésekkel, ajánlásokkal népszerűsítenek, vagy ezzel mást megbíznak, például a közösségi médiában – tette hozzá a GVH szóvivője, aki szerint így a fogysztó már biztos lehet abba, hogy valós fogyasztói véleményt türköz, amivel szembetalálja magát tájékozódáskor.

A módosítás értinti az akciótartási gyakorlatotkat is: egy-egy árcsökkentés bejelentésekor minden esetben fel kell tüntetni az eladási ár mellett a korábbi eredeti árat is. Vagyis nem elég az engedmény százalékos mértékét jelezni. Ráadásul csak olyan ár tüntethető fel, ami a leértékelés előtti minimum 30 napban a legalacsonyabb volt és értékesítették is azon az áron az adott terméket, illetve szolgáltatást. A harminc napos korlát alól csak a romlandó, vagy a minőségket rövid ideig megőrző termékek mentesülnek – jegyezte meg Gondolovics Katalin megismételve.

