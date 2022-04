„Észszerű” ajánlat esetén az OTP kivonulhat Oroszországból

Csányi Sándor elmondása alapján rekordév áll az OTP mögött, ami a tavalyi évben közel 500 milliárd forint tőzsdei eredményt ért el. Minden országban növelni tudták a teljesítő hitelállományt, ahogyan a profitot és a piaci részesedést is, ami tendencia az idei év első két hónapjában is folytatódott – emelte ki az elnök-vezérigazgató hozzátéve, hogy az idei év még ennél is jobb lehetett volna, de a háború ezt a folyamatot megakasztotta Ukrajnában, illetve Oroszországban.

A háborús helyzettel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ukrán kollégáik „egészen elképesztő” lojalitásról tettetek tanúbizonyságot a bank, az ügyfelek és az ország irányába, hiszen a több mint 80 fiókból 60-65 most is folyamatosan üzemel, míg a fennmaradók attól függően, hogy épp milyen a helyzet. Eközben az ATM-ek, az internet- és mobilbank, valamint a call center is száz százalékban üzemel – tette hozzá Csányi Sándor jelezve, hogy az ukrán jegybank engedélyével sikerült a teljes operációt, adatbázisukat egy felhőbe telepíteni, még biztonságosabbá téve a működést. Összességében tehát a bank működése zavartalan Ukrajnában.

Ami Oroszországot illeti, kiemelte: az OTP alapelve, hogy minden szankciós előírást betart, és bár a magyar pénzintézet Oroszországban nincs szankciók alatt, kivonultak az állami vállatokkal kapcsolatos finanszírozásból, miközben csökkentik a vállalati hiteleket és elsősorban már a fogyasztási hitelekre összpontosítanak.

„Minden szabályt betartva, egyelőre fékezett habzással működünk”

– fogalmazott az OTP elnök-vezérigazgatója. Arra a kérdésre, hogy felmerült-e, hogy kivonuljanak Oroszországból, Csányi Sándor úgy válaszolt: egyrészt állandó nyomás alatt állnak e tekintetben az ukrán részről, másrészt az üzleti környezet a következő években nem feltétlenül lesz jó Oroszországban. Tehát, ha kapnának egy gazdaságilag észszerű ajánlatot, akkor megfontolnánk.

