Piacvezető műanyagos céget vásárolt a Mol

A közlemény szerint a Mol erős portfólió kiépítésén dolgozik a műanyag-újrahasznosítás és az integrált hulladékkezelés területén, összhangban stratégiai céljával, hogy vezető szerepet töltsön be az alacsony szén-dioxid-kibocsátású körforgásos gazdaságban Kelet-Közép-Európában.

A Mol teljes műanyag-újrahasznosító kapacitása – a korábban megvásárolt németországi Aurora Kunststoffe Gmbh-val együtt – évi 40 000 tonnára emelkedik. A tájékoztatás szerint a ReMat Zrt. kapacitása 25 000 tonna, csaknem 200 alkalmazottat foglalkoztat, termelőüzemei Tiszaújvárosban és Rakamazon találhatók, logisztikai központja van Pozsonyban.

A ReMat Magyarországon piacvezető a műanyagok újrahasznosításában, amelyhez kommunális és ipari eredetű műanyaghulladékot használ fel. Vezető gyártók automata szelektáló rendszerével, tisztító és regranuláló berendezéseivel rendelkezik.

A felvásárlással a Mol képes lesz egyedi igényeknek megfelelő műanyag és újrahasznosított megoldásokat kifejleszteni,

hogy teljesíteni tudja ügyfelei egyre növekvő igényét az újrahasznosított anyagok iránt.

A Mol tavaly februárban indította el Shape Tomorrow 2030+ stratégiáját, amelyben még nagyobb fókuszt kapnak a fenntarthatósági célok. A stratégia egyik fő pillére a körforgásos gazdaság integrálása, ezért a vállalat egymilliárd dollárt fektet be a következő öt évben alacsony szén-dioxid-kibocsátású és fenntartható projektekbe. A hulladékok feldolgozása és hasznosítása az új fenntartható megközelítés egyik kulcseleme – írták.

Az Aurora és a ReMat összkapacitásával a Mol fenntartható kompaundok és regranulátumok széles választékát kínálhatja az autóipar és a csomagolóipar számára – tették hozzá.

Emlékeztetnek arra is, hogy stratégiai partnerséget kötöttek a német APK vállalattal is, amely úttörő szerepet játszik a műanyag újrahasznosítási technológia fejlesztésében, és amelynek oldószer alapú eljárása képes kiváló minőségű polimereket előállítani komplex műanyaghulladékból. A közelmúltban stratégiai partnerséget kötöttek a svájci Meraxis céggel a poliolefin re-kompoundok fejlesztésének és gyártásának előremozdítására. A Mol a vegyi újrahasznosítás területén is tervez beruházásokat, és komoly lépéseket tesz a további hulladékgazdálkodási tevékenységek irányába - áll a közleményben.

A nyilvános cégadatok szerint a mintegy 1,5 milliárd forint saját tőkéjű ReMat Zrt. értékesítési árbevétele 3,5 milliárd forint volt 2020-ban, az egy évvel korábbi 4,3 milliárd forint után, árbevételének mintegy ötöde származott exportból. A társaság adózott eredménye 2020-ban csaknem 70 millió forintot tett ki, a megelőző évi 171 millió forint után.

Nyitókép: ReMat Zrt./Facebook