Kamatdöntés - Stopgombot nyomott csütörtökön az MNB

Csütörtökön 5,85 százalékos kamat mellett hirdette meg egyhetes betéti tenderét az MNB, ezzel nem emelte meg az irányadó kamatot a múlt héthez képest. A ráta ismét közelíti a kamatfolyosó 6,4 százalékos felső szélét, azonban a jövő keddi ülésen a Monetáris Tanácsnak lesz lehetősége ismét változtatni a kamatkondíciókon.

A Portfolio értékelése szerint a Monetáris Tanács keddi kamatdöntő ülése lehet érdekes, amikor az alapkamatról is döntenek. Főleg úgy, hogy február vége óta a háború kitörése és a forint gyengülése miatt már 125 bázisponttal emelkedett az irányadó kamat. A jegybank korábban azt kommunikálta, hogy az év közepe táján összeér majd az alapkamat és az egyhetes betéti ráta, kérdés, hogy ez a „nem tervezett” szigorítások miatt módosul-e. Ha továbbra is tartják magukat a tervhez, akkor a most 3,4%-os alapkamaton a következő hónapokban erőteljesen kell emelniük.

Mindemellett a jövő héten a friss inflációs jelentésről is tárgyal a jegybank, amiből elsősorban az áremelkedésre vonatkozó előrejelzés lehet érdekes.

