Drasztikus drágulás jön a repülőjegyeknél is

Az Air France–KLM légitársaság brit igazgatója, Fahmi Mahjoub szerint a növekvő üzemanyagköltségek és a reptéri díjak növekedése miatt a jegyek ára is emelkedni fog a közeljövőben – írja a hvg.hu.

Az olajár hétfőn rekordot döntött: 2014 óta most emelkedtek a legmagasabbra a jegyzések. Az olaj árának emelkedése a repülőgépek üzemanyagárait is megdobja – hangsúlyozta Mahjoub, és elmondta azt is, hogy London fő repülőtere, a Heathrow brutálisan felemelte a fel- és leszállás díját: 40 százalékkal kell többet fizetniük a légitársaságoknak.

