Alacsony energiaigényű szélcsatornát mutattak be Budapesten

A projekt összköltsége meghaladta a 657 millió forintot, ehhez a JÁSZMETÁL-2000 Fémipari Kft. és a Skyward Tunnel Kft. 370 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A bemutatón Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta: a támogatás mellett a cégek jelentős önerőt is biztosítottak a projekthez, amely jó példája az innovációnak, az újdonságokra való reagálásnak és a vállalkozó szellemnek.

A Jászság gazdasági szerepe kiemelkedő az országban, ebben a Magyarországon és Európában is egyedülálló kutatás-fejlesztési projektben jászsági cég vett részt - hívta fel a figyelmet Pócs János, a térség országgyűlési képviselője.

A fejlesztők tájékoztatása szerint az eszköz célja, hogy a széltérben a gravitációnál nagyobb erő legyen elérhető, így lehetővé váljon az ember lebegése, illetve oktatási, sport vagy művészeti manőverek végrehajtása.

Vitályos Eszter ismertette: a projekt során új, négy légcsatornás szélcsatorna-rendszer kiépítése valósult meg. A szélcsatornák felhasználási területe széles és jelentős kiaknázatlan lehetőségek rejlenek bennük.

Mint mondta, a szabadesést szimuláló szélcsatornák egyre népszerűbbek világszerte, a katonai oktatás során a légideszantosok képzésében van jelentős szerepük, a polgári ejtőernyős képzésben hasonló oktatási funkciót tölthetnek be, de a közoktatásban kísérletek is szemléltethetők szórakoztató formában egy szélcsatornában. Használhatók emellett sporttevékenységre, szórakozásra és szerepük lehet sérült emberek rehabilitációjában is.

Pócs János hangsúlyozta: Magyarországon minden támogatásnak, fejlesztésnek és béremelésnek a gazdaság az alapja, a gazdaság növekedése termelte ki azt a támogatást is, amelynek köszönhetően ez az innováció megvalósult.

Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: ez a projekt is jelzi, hogy az egykor kisvállalkozásként elindult cégek komoly növekedést és fejlődést érhetnek el.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi