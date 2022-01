Roppantmód megcsappantak a hazai gáztárolók, de gond egy szál se

Jelentősen, mintegy 20 százalékkal emelkedett az európai gázár kedden a hétfői záróértékéhez képest – mondta az InfoRádióban Pletser Tamás. A fő okok közé tartozik, hogy Németország felől Lengyelország felé halad most a gáz, vagyis Oroszország kevesebb gázt szállít, mint amire számítani lehetett. Ez igaz egyébként a Szibériából jövő Jamal vezetékre és a felénk, Ukranján keresztül futó Barátság vezetékre is.

Más tényezők is állnak a háttérben: az elmúlt napok csökkenését természetes módon is kompenzálhatta a piac, de az is hatással lehet a földgáz árára, hogy Indonézia betiltotta a kőszén exportját Kína felé, aminek hatására a világpiaci szereplők nagyobb mennyiségű kínai LNG-vásárlásra (liquefied natural gas - cseppfolyós földgáz) számítanak, amit Európa elől vihet el az ázsiai ország – mondta az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője.

A szakember érdeklődésünkre elmondta, meglepő mód a magas árak egyelőre nem indították el az európai ipar leállását, szerinte ennek azonban még láthatók lehetnek a jelei a jövőben.

Mint ismert, december közepén, karácsony előtt 170 euró/megawattórára emelkedett a gáz ára Európában, majd az enyhébb időjárás és a nagy mennyiségű amerikai LNG-szállítás hatására 70 euró alá esett az árfolyam, most a keddi napon pedig 90 euró fölötti árakat lehetett látni.

Ugyanakkor a következő hetek időjárása, politikai fejleményei, illetve a cseppfolyós földgáz elérhetősége jelentősen befolyásolhatja az árak változását, illetve azt, hogy a kitárolás milyen gyorsasággal fog bekövetkezni. A gázkrízis megoldatlan – megoldás akkor várható, ha stabilabb beszállítás érkezik Oroszországból, vagy ha a téli időjárás kegyes lesz hozzánk.

Az árak hatása a gáztárolók töltöttségére

A folyamat Magyarországot is érinti, hiszen január 1-jén már 35 százalék alatt volt a hazai kereskedelmi tárolók töltöttségre - ilyen alacsony szintre 2021-ben talán nem is volt példa. A korábbi viszonylag magas tárolói töltöttség hatására ugyanis a kereskedők igyekeztek eladni a meglévő készleteiket, hiszen a piaci árak rendkívül magasak voltak, miközben a határidős árak viszont nagyon alacsonyak – magyarázta az Erste olaj- és gázipari elemzője. Mindez tehát nagyon erősen ösztönözte a kereskedőket arra, hogy a korábban megvásárolt földgázt minél hamarabb értékesítsék a mostani nagyon magas azonnali árak mellett.

Ezzel együtt a szakember nem számít arra, hogy probléma alakulna ki a földgázellátottságot illetően a tél fönnmaradó részében, tudniillik

a stratégiai tárolók még rendelkezésre állnak, emellett pedig a szabadpiaci körülmények adottak,

így nagyobb mennyiségű importot is lehetne kezdeményezni, ha a piaci igények azt megkövetelnék. Miért nem vásárol Európa több LNG-t? Kína és Ázsia felől erős a szívóhatás, egyfajta verseny van már egy ideje a cseppfolyós földgázért a két kontinens között. Mindemellett a fő beszállító Egyesült Államoknál január első napjaiban a november-decemberinél hidegebb volt, így az ő LNG-kínálatuk is csökkenhet – mondta Pletser Tamás. Úgy vélte, a fűtési szezon végéig, márciusig bizonytalan lesz még az olajpiac, függően az időjárástól és attól, hogy lesz-e közeledés az EU és Oroszország között az Északi Áramlat 2 használatával kapcsolatban. 10-170 euró/megawattóra közti árszint maradhat, közben pedig ide-oda ugrálhat az ár az elemző szerint.

