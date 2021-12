Így alakul az üzletek nyitvatartása a karácsonyi ünnepek idején

December 24-én a kereskedelmi törvény alapján legkésőbb 14 órakor be kell zárniuk a boltoknak, kivétel a benzinkút, pályaudvaron lévő üzletek, a vendéglátó-szórakozóhelyek is. Ugyanakkor a legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi láncok 12 órakor bezárnak, eddig lehet menni vásárolni a nagy áruházakba – mondta érdeklődésünkre Vámos György. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy lesznek olyan vállalkozások, kisebb boltok, amelyek kihasználják a 14 órás zárási korlátot, és tovább tartanak nyitva, de lesznek olyan áruházak, kisebb üzletek, amelyek december 24-én már nem nyitnak ki.

"Vásárlás előtt alaposan kell tájékozódni, hogy egy-egy üzlet meddig fogadja a vásárlókat" – figyelmeztetett. Akár üzletláncokon belül is lehet eltérő zárási időpont, mert a bevásárlóközpontban működő boltoknak igazodniuk kell a központ nyitvatartásához, így előfordulhat, hogy akad kivétel, amely 13 vagy 14 óráig lesz nyitva.

December 25. és 26. munkaszüneti nap, ezen a napon a fő szabály az, hogy alkalmazottat foglalkoztatni tilos, éppen ezért az üzletek döntő többsége zárva lesz, benzinkút, virágbolt, édességbolt, vendéglátóhely szórakozóhely, pályaudvarok üzletei a megengedett kivételek. Ugyanakkor azok a nonstop kisboltok, ahol nem alkalmazott, hanem a vállalkozó áll a pult mögött, szintén kinyithatnak – magyarázta Vámos György.

"December 27-től a szokásos nyitva tartás szerint várják a vásárlókat az üzletek. Természetesen itt is lehetnek kivételek, hiszen akadhat olyan üzlet, amelyik leltár miatt tart zárva vagy költözködik, tehát a nyitvatartásról mindig célszerű indulás előtt tájékozódni" – mondta a főtitkár.

A karácsonyi ünnepek alatti közlekedési változásokról ebben a cikkünkben írtunk.

Nyitókép: Nodar Chernishev/Getty Images