Infláció: drága lesz a közel két éve hibernálódott élő zenei piac újraindítása

Már nem az a kérdés, hogy lesz-e jövőre Sziget Fesztivál, és nem is az, hogy mikor, hiszen a dátumot – 2022. augusztus 10–15. – is bejelentették két hónapja, hanem az, hogy mennyiből rendezhető meg a jövőre a programsorozat.

A Sziget Zrt. cégvezetője a Világgazdaságnak elmondta: a bérletek értékesítését egyelőre a legszűkebb körben, a törzsközönségnek kezdték el, és az első akciók során nagyon rövid idő alatt tízezres nagyságrendben adtak el belőlük. Ez is azt jelzi, hogy a közönség belföldön és külföldön egyaránt arra készül, hogy jövőre visszatér az élet a járvány előtti kerékvágásba, és újra lehet gigarendezvényeket tartani. Az elmúlt két évben az Európa-szerte, sőt világszerte lefújt fesztiválok miatt nemcsak a közönség van kiéhezve a fesztiválozásra, nemzetközi sztárfellépőkre, hanem a zenészek és a zenekarok is a bevételre, hiszen mindenki két szezont hagyott ki.

A jövő évi Sziget Fesztivál szervezői nem készülnek jelentős áremelésre, mármint a heti, azaz a hatnapos bérleteket illetően, amelyek ára hasonló lesz a korábbi, egy nappal hosszabb programra szólóéhoz. Ám

már a koncertpiacon is lemérhető az infláció, illetve a rendezvényszervezést is minden oldalról sújtó költségemelkedések hatása.

A Budapestre meghirdetett koncertekre már most legalább 20 százalékkal drágábbak a jegyek a pandémia miatti leállás előtt jellemzőnél, így a Sziget napi belépőinek és háromnapos jegyeinek árazását is a fellépők gázsijához kell igazítani. Ráadásul muszáj figyelembe venni az euró és a dollár árfolyamát is, hiszen a költségek jelentős része ezek valamelyikében jelentkezik, mindennek tetejébe az infláció is elszabadulni látszik – jelezte Kádár Tamás. „A csaknem két éve hibernálódott élő zenei piac újraindítása nem lesz olcsó” – fogalmazott a cégvezető.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton