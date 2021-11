Hatalmas költségvetési hiányról számolt be a Pénzügyminisztérium

A Pénzügyminisztérium gyorstájékoztatója szerit a központi költségvetés 2704,4 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 265,1 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok pedig 47,3 milliárd forintos többletet értek el tíz hónap alatt.

A deficit mértékét a Pénzügyminisztérium közleményében azzal magyarázza, hogy a kormány folytatja a családok támogatására, az adócsökkentésekre és a beruházások ösztönzésére épülő válságkezelést. Az intézkedéseknek köszönhetően a magyar gazdaság újraindítása az egyik leggyorsabb az Európai Unióban - jegyezték meg.

A központi alrendszer bevételeiről kiemelték, hogy 2021 első tíz hónapjában az előző év azonos időszakához képest magasabban teljesültek elsősorban a társasági adóból, az általános forgalmi adóból, a személyi jövedelemadóból és a társadalombiztosítási járulékból származó bevételek. Elmaradtak az előző évi október végi összegtől a szociális hozzájárulási adóból származó bevételek, köszönhetően a 2020 júliusától megvalósuló 2 százalékpontos tehercsökkenésnek. A bevételek alakulását jelentősen befolyásolják a koronavírus-járványra tekintettel bevezetett munkaadói kedvezmények, a magasabb bérkiáramlás és az átlagkereset növekedése - közölték.

A PM tájékoztatása szerint a hazai kiadások közül közúti fejlesztésekre 172,9 milliárd forintot, a Magyar Falu Programra 156,0 milliárd forintot, a közlekedési ágazati programokra pedig 153,8 milliárd forintot fordított a kormány. Ezeken felül a versenyképesség-növelő támogatásra 94,7 milliárd forintot, a vasúti fejlesztésekre 78,5 milliárd forintot, a nemzeti agrártámogatásokra pedig 66,2 milliárd forintot fordított a kormány. Ugyancsak jelentősek a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatására nyújtott 35,2 milliárd forint összegű, valamint az Egészséges Budapest Programra fordított 29,7 milliárd forint összegű források - ismertette a tárca. Értékelés



A kormány által Brüsszelnek beadott EDP jelentés alapján tudható, hogy az éves új pénzforgalmi hiányterv 4024 milliárd forintról szól, így a hiány tovább fog emelkedni, nem kis mértékben, az év utolsó hónapjaiban is. A január-októberi havi adatok közül a mostani a 4. legnagyobb deficitadat – emlékeztetett a Portfolio . Hozzátették: az már szokványos, hogy az év utolsó két hónapjában nagyon kilyukad a büdzsé, az októberi rekord hiányadat ebből a szempontból is szokatlan, de nem teljesen váratlan).A kormány által Brüsszelnek beadott EDP jelentés alapján tudható, hogy az éves új pénzforgalmi hiányterv 4024 milliárd forintról szól, így a hiány tovább fog emelkedni, nem kis mértékben, az év utolsó hónapjaiban is.

