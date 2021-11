Varga Mihály: a kormány a jövő évet is a gazdaság újraindításának szenteli

A pénzügyminiszter felhívta a figyelmet: sikeresnek bizonyultak a gazdaságvédelmi és újraindítási intézkedések, ennek eredményeként a növekedés mértéke idén rekord magas lehet, elérheti a 6,8 százalékot, és jövőre is folytatódhat a magas ütemű bővülés.

A magyar gazdaság teljesítményét nemcsak a gazdasági mutatók, hanem a külső megerősítések is alátámasztják: tovább mérséklődött az országkockázati felár, a nagy hitelminősítők is kedvező értékeléseket adtak, a Moody’s felminősítette Magyarországot, emellett öt helyet lépett előre hazánk az IMD versenyképességi rangsorában is – sorolta Varga Mihály.

Arendkívüli helyzet ellenére folytatni kell azt az országépítő munkát, amelynek eredményeként hazánk az unió legjobb országai közé kerülhet. Ezért a gazdaságpolitika továbbra is

a családok támogatására,

a munkahelyek megőrzésére és újak teremtésére, valamint

az adók csökkentésére fókuszál.

Fontosnak nevezte, hogy a gazdaságvédelem során kiemelt hangsúlyt kapjon a versenyképesség emelése és a beruházások ösztönzése, ezért a kormány segíti azoknak az iparágaknak a megerősödését, amelyek a jövőben a növekedés további forrását jelentik.

A válságkezelésben fontos szerepük van a hazai nagyvállalatoknak is, mert a segítségnyújtás számos formájával járultak hozzá a járvány hatásainak csökkentéséhez - szögezte le Varga Mihály. Mint mondta: Európában az egyik leggyorsabban fordítottuk a visszaesést növekedéssé, azonban még számos kihívással kell szembenéznünk.

A tárcavezető a kihívások között említette

a koronavírus 4. hullámát,

az energiaárak és

az infláció alakulását, valamint

a munkaerőhiányt.

A kormány hosszú távú szerződésekkel biztosítja a magyar gázellátást és minden olyan törekvés ellen fellép, amely plusz terheket róna a magyar családokra - hangsúlyozta. Az infláció alakulását érintően várhatóan az idei év végéig ugyan még kitarthatnak a kedvezőtlen nemzetközi folyamatok, majd a jövő év közepéig folyamatos csökkenés mellett normalizálódik a helyzet. A munkaerőhiány a meglévő tartalékok kiaknázásával, a képzési programok támogatásával, illetve a hatékonyságjavító technológiai fejlesztésekkel enyhíthető.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás