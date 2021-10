Azzal kapcsolatban, hogy sok minden másként működik az elektromos autókban, mint az eddig megszokott belsőégésű motoros járműveknél, Wéber Gábor televíziós szakkommentátor hangsúlyozta, rendkívül sok szempontot érdemes mérlegelni a vásárláskor: hogyan változnak a költségek, mennyivel drágább egy elektromos autó a vásárláskor, és mennyivel drágább vagy olcsóbb fenntartani, üzemeltetni. Utóbbinál olyan szempontok is szóba jönnek, hogy mondjuk nincs rajtuk fékbetét és olajcserével sem kell bajlódni – fogalmazott.

A szakember hozzátette: a konferencián azt a kérdést is körüljárták, hogy például honnan érkezik az energia, hiszen még ha nem is fosszilis üzemanyagot használunk, nem mindegy, hogy az elektromos áramot hol és miként termeljük meg hozzájuk. Az is kulcskérdés, hogy magát az akkumulátort hogyan állítják elő, annak a folyamatnak milyen károsanyag-kibocsátása van, valamint hogy mi lesz az elöregedett autókkal, milyen szennyezéssel jár a szétbontásuk, hulladékká válásuk. „Komplexen kell nézni az egészet, és azért érdemes ezekről beszélgetni, mert nemhogy első nekifutásra, a harmadikra sem annyira egyszerű megválaszolni a felmerülő kérdéseket” – összegezte.

Ebben a témában is rendkívül fontos közérthetően tálalni a tudományos eredményeket - emelte ki Wéber Gábor. Megfogalmazása szerint picit olyan helyzetben vagyunk, mint amikor a szakadék felé megyünk egy hatalmas síkságon, és senki nem látja a mélységet, a bajt. "Van, aki sejti, van, aki tudja, hogy ott van a szakadék, de a kétkedők vagy akik azt gondolják, nincs baj, azok az utolsó pillanatig nem fogják elhinni, hogy fékezni vagy kanyarodni kellene." A tudománynak és a tudósoknak lehet nagy szerepe abban, hogy erre felhívják a mindennapi emberek figyelmét, de rajtuk kívül sokaknak lehet ebben szerepe – vélekedett a konferencia moderátora.

Meglátása szerint az átlagember (vagy talán mindegyikünk) szereti a könnyebb végét megfogni a dolgoknak:

Ugye azért én megtarthatom az autómat?

Nehogy nekem gyalog kelljen mennem vagy többet kelljen gyalogolnom.

Nehogy többe kerüljön a parkolás.

Ne legyen dugódíj.

Pedig ezek elkerülhetetlenek lesznek és előbb-utóbb meg fogjuk szokni Wéber Gábor szerint, különösen a nagyvárosok belvárosaiban.

Szerinte összességében a nagy probléma megoldása egy nagy szemléletváltozással jár, amihez pedig előtérbe kell helyezni azokat a dolgokat az elektromos autózásban, ami jó és szerethető. Sőt, ezeket olyan szintre kell emelni, ami egyrészt gazdaságilag és környezetvédelmileg is hasznos, de a mindennapi ember is tud vele azonosulni.

Wéber Gábor megjegyezte, a hagyományos, belső égésű motorral rendelkező járművek fenntarthatósága már rövid távon is problémás. Egyúttal arról is beszélt, hogy az EU-nak és a többi szabályozónak is betartható előírásokra kell törekedni.

