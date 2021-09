Szerdán érkezett a hír, hogy az ELO (az Auchan csoport holdingja) kizárólagos tárgyalásokat kezdett az Indotek Csoporttal együttműködésük erősítéséről. Akkor még csak keveset lehetett tudni az ügyletről, de azt közölték, hogy a stratégiai megállapodás megvalósulásához a magyar Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása szükséges.

A magyar és amerikai tulajdonban lévő Indotek cégcsoport alapító-vezérigazgatója és többségi tulajdonosa Jellinek Dániel. A csoport portfóliójában több mint 300 ingatlan van, egyebek közt harmincnál több irodaház, több mint 20 bevásárló központ és számos, ipari/logisztikai létesítmény. A vállalat a hotel és lakóingatlan szektorban is képviseli magát.

Mindez azért volt érdekes, mert Magyarországnak nincs, vagy legalábbis nem volt meghatározó, hazai kézben lévő, és megfelelő nemzetközi beszerzési háttérrel rendelkező élelmiszer-kereskedelmi cége, és a kormány kifejezett szándéka volt, hogy létrejöjjön egy ilyen.

Ez most meg is történik, derült ki az interjúból, amit a Portfolio készített Jellinek Dániellel.

A legfontosabb megállapítások:

Tulajdonrész: az Indotek Csoport 47 százalékos tulajdonrészt vesz az Auchanban, annak kiskereskedelmi és ingatlantulajdonos vállalkozásában is. A számok ugyan kisebbséget mutatnak (47 százalék az Indoteknek), hiszen a többség valóban a franciáknál maradt, azonban inkább egyfajta egyensúlyi helyzet lesz, hiszen a fontos kérdésekben lesz beleszólása, sőt vétójoga is az új tulajdonosnak. "Az Auchan tőlünk függetlenül fog működni, nem is integrálódik majd a csoportba, de kihasználjuk a szinergiákat" - mondta Jellinek Dániel.

Magyar kisker: "Elképzeléseim szerint szélesre nyitnánk a kaput a most piacon lévő magyar kereskedelmi láncok és bolttulajdonosok előtt is, és a legfőbb cél az, hogy létrejöjjön egy olyan magyar élelmiszer-kiskereskedelmi cég, amely, a megfelelő rugalmasság mellett, ki tudja használni a nemzetközi multi előnyeit."

"Elképzeléseim szerint szélesre nyitnánk a kaput a most piacon lévő magyar kereskedelmi láncok és bolttulajdonosok előtt is, és a legfőbb cél az, hogy létrejöjjön egy olyan magyar élelmiszer-kiskereskedelmi cég, amely, a megfelelő rugalmasság mellett, ki tudja használni a nemzetközi multi előnyeit." Terjeszkedés, forgalomnövelés: Az Indotek Csoport abban fog megpróbálni segíteni, hogy helyismeretével, piaci jelenlétével a teljes országban mindenki számára elérhetővé tegyék az Auchant. Jellinek Dániel a most alakuló együttműködéstől azt várja, hogy az Auchan öt éven belül a dobogós szereplők közé kerüljön a kereskedelmi forgalom alapján (most a Lidl és a Aldi vezet, őket a Tesco követi). Az Auchan azért válik meg a tulajdonrészének majd felétől, mert szeretné növelni a piaci részesedését, és "ebben az Indotek, mint az ország egyik legnagyobb kereskedelmiingatlan-tulajdonosa, támogatni tudja őket."

Áruválaszték: Az Auchan "jó áruválasztékkal jó minőségű árukat kínál olcsón", ebben nem lesz változás. Bár a termékek belistázása nem az Indotek kompetenciája, "mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jó minőséget kedvező áron termelő magyarok pozícióba kerüljenek, akár a hazai Auchan-okban, akár a külföldi üzletekben. Úgy gondolom, hogy ez pont egy olyan kérdés, amiben a politikai térfél mindkét oldala egyetért, hiszen a legtöbb európai országban van meghatározó, hazai kézben levő, de nemzetközi szinten is jelentős élelmiszer-kereskedelmi cég."

Jellinek Dániel beszélt az Indotek Csoport bővüléséről is. Alapvetően ugyanis az ingatlanpiacon lett ismert, de két további jelentőségteljes szál látszik, ezek közül az egyik az egyik az erőteljes külföldi jelenlét. Ezzel kapcsolatban a csoport alapítója, többségi tulajdonosa és vezérigazgatója elmondta: "a Magyarországhoz hasonló méretű és múltú Csehországban legalább tíz olyan nagyvállalkozó van, akik európai szinten is jelentős céget építettek, és nemzetközi méretű ügyleteket tudnak végrehajtani bárhol a világban, de ugyanez a helyzet Lengyelországban, sőt Romániában és a sokkal kisebb Szlovákiában is sokkal több külföldön is sikeres vállalkozó van. Magyarországon az OTP-n és a Molon kívül nehéz ilyet találni" - hozott példákat Jellinek Dániel.

