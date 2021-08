Karácsonyi bevásárlásainkra is nagy hatással lesznek az árvizek

Hosszabb szállítási idők mellett készlethiányt is eredményezhetnek az árvizek, amelyek nemcsak Európában, de Kínában is megnehezítik az emberek életét. Henan provinciában, amely nagy szállítási csomópont és számos nagyvállalat székhelye is egyben, ugyanúgy küzdenek az áradások után maradt megoldandó problémákkal, mint Nyugat-Európában: nyersanyagban és a szállításhoz nélkülözhetetlen vasúti hálózatba egyaránt esett kár mindkét helyen. Az üzemebe betörő víz mind az épületeket, mind a gyártósorokat károsította, de a raktárak sem úszták meg sorsukat, mondta el a CNBC-nek egy iparági dolgozó.

Hónapokig ihatjuk a levét

"Black Friday és a karácsonyi időszak környékén, amelyre a termékeket és a nyersanyagokat már most előkészítik, az árvizek nagyon nagy hatásával fog szembesülni – mondta Pawan Joshi, az E2open ellátási lánc szoftvercég ügyvezető alelnöke a CNBC-nek. – A szórakoztató elektronikai termékek, a kollégiumi bútorok, a ruházati cikkek és a háztartási gépek is hiánycikkek lehetnek, ahogy a tanévkezdő bevásárlások megkezdődnek, majd ezeket az ünnepi vásárlási csúcsszezon követi."

A nyersanyaghiányból fakadó problémák heteken, hónapokon át tartanak majd, hatásuk az ellátóláncban pedig ugyanúgy meg fog mutatkozni, tette hozzá. Az ellátóláncot már más megpróbáltatások is próbára tették idén:

a konténerhiány,

az Ever Given elakadása a Szuezi-csatornában, illetve

a kínai koronavírusos esetek miatti szállítási késedelmek.

Mindennek hatására az év végén kisebb árengedményekre és kevesebb árura lehet számítani:

a Black Friday leárazásokon valószínűleg magasabb árakat tapasztalnak majd az akciókat kereső fogyasztók,

mint egy évvel korábban.

Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook már beszélt a szállítás árának emelkedéséről, a Thyssenkrupp, a legnagyobb német acélgyártó vállalat pedig vis maior esetéről beszélt. Az autóipart, a techszektort és az elektronikai cikkek gyártóit érintik legnagyobb mértékben a jelenlegi ellátási nehézségek.

Bajban az autógyártók

A csiphiány után az autógyártás számára újabb csapást jelentenek az árvizek: az elöntött régióban található több nagy autógyártó is.

"Az árvíz potenciálisan egy újabb csapás lehet az autóiparnak, amely már most is a hiányoktól szenved"

– mondta Pawan.

A németországi, hollandiai, luxemburgi és belgiumi gyártóüzemek viselik az árvíz okozta károk nagy részét – közölte a CNBC-vel e-mailben az Everstream ellátási lánc kockázatkezelő cég. Sok olyan beszállító, amely speciális alkatrészeket szállít az autóipar, a technológiai és a repülőgépipar számára, ott található – mondta Shehrina Kamal, az Everstream intelligencia-megoldásokért felelős alelnöke.

iPhone-ból is hiány lehet

"Ahogy az árvíz elkezdett visszahúzódni, a legtöbb főútvonalat és utat sikerült megtisztítani, azonban a vízkárok mértéke miatt néhány érintett ipari területen a gyártás valószínűleg nem indul el elég gyorsan, ami hatással lehet az ellátási láncra. Tekintettel arra, hogy egyes vállalatok már profitfigyelmeztetést adtak ki, sőt, vis maior-t is hirdettek, az árvíz hatásai valószínűleg még hetekig kihatnak az ellátási láncokra" – mondta Kamal.

Henan tartomány a rézgyártás központja is,

a réz pedig sok elektronikai eszköz fontos alapanyaga.

A réz árfolyama ennek hatására a múlt héten el is kezdett emelkedni. A tartomány főváros, Csengcsou a világ egyik legnagyobb iPhone-okat összeszerelő üzemének is otthont ad.

