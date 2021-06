A föld felszínén még nem sok nyoma van a leendő BMW-gyárnak

Csúszik és drágul is a debreceni BMW-gyár építése, de a helyiek továbbra is abban reménykednek, hogy egyszer végül mégiscsak elkészül a gigaberuházás, amitől a város több ezer új munkahelyet remél – írja a Népszava.

Az aggodalmakat erősíti, hogy a gyár számára a kismacsi városrész mellett kialakított több száz hektáros földterületen még szinte semmi nem emelkedik ki a föld felszínéből. Debrecen városa eddig még csak a földmunkálatokkal, a terület úthálózatának, közműveinek, energiaellátásának, valamint az esővíz elvezetésének kiépítésével készült el.

Jelenleg – többek között – a vízellátás és a földalatti csővezetékrendszer kiépítése, s a gyárterülethez kapcsolódó útszakaszok és kereszteződések kialakítása zajlik

– tudta meg a lap Salgó Andrástól, a BMW Magyarország vállalati kommunikációs vezetőjétől. Arra a kérdésre, hogy mi az aktuális céldátum a gyár átadására, diplomatikusan azt mondta: „ahogy korábban Oliver Zipse-től, a BMW AG Igazgatótanácsának elnökétől is elhangzott, az évtized közepétől egy vadonatúj elektromos autó-architektúra gyártásával indul majd a BMW Group debreceni üzeme. A beruházás további híreiről az elkövetkezendő hónapokban adunk tájékoztatást.”

Debrecenben felröppent a hír, hogy a BMW újabb területeket vásárolt, ezt azonban Salgó András cáfolt.

A szakember azt is közölte, a mostani időszakban több mint húsz helyi munkatárs van a BMW debreceni csapatában, de rajtuk kívül külföldi kollégák is részt vesznek a projektben. Egy-egy pozícióra most is zajlik toborzás, ez a későbbiekben fokozatosan bővül – fogalmazott a kommunikációs vezető.

Nyitókép: MTI Fotó: Czeglédi Zsolt