Dízelbotrány: annyira azért nem kell félteni a VW exvezetőit

A hat évvel ezelőtt kirobbant dízelbotrány középpontjában az a manipuláció áll, amely arról szólt, hogy az autók olyan szoftverrel voltak felszerelve, amelyek felismerték, ha próbapadon vizsgálták az emissziós értékeiket és ennek megfelelően egy erősebb kipufogógáz-kezelést alkalmaztak, amelyet aztán a való életben nem tartottak be teljes mértékben – foglalta össze röviden az InfoRádiónak Várkonyi Gábor.

A jelenlegi értelmezés szerint, amely értelmezés vélhetően a jövőben is fenn fog állni, szándékolt csalás történt, ami egy nagyon jelentős különbség ahhoz képest, amit esetlegesen más autógyártók kapcsán lehet hallani – jegyezte meg az autópiaci szakértő. Ugyanakkor, hat évvel a botrány kibukása után, amely nagyjából 30 milliárd eurójába került a Volkswagennek, többé–kevésbé azt lehet mondani, hogy

a német autógyártó túl van a nehezén,

miután számos országban megkötötték a megállapodásokat a hatóságokkal, adott esetben a vásárlókkal is a kártérítései büntetésekről és egyebekről.

A fent említetteknek az úgynevezett „utóvédharca” a szerdai napon megismert 288 millió eurós büntetés, amit a VW a saját korábbi menedzsereivel szemben követel, és fog megkapni – fogalmazott Várkonyi Gábor. Az ügyletet körülbelül tíz hét alatt tárgyalták le a német autógyártó képviselői és az érintettek jogi képviselői, illetve biztosítói. Fontos kiemelni továbbá, hogy

a 288 millió eurós büntetés nagyrészt a menedzserek kötelező felelősségbiztosításából lesz fedezve.

A szakértő az InfoRádió kérdsére válaszolva azt is kifejtette: egy cég életében egy károkozás, akár menedzseri tevékenység következtében, nyilvánvalóan felelősségre vonással jár, anyagi értelemben is. Azonban azért, hogy egy–egy ilyen esetben az ember élete ne lehetetlenüljön el teljes mértékben, – hiszen nemcsak szándékosan, hanem véletlen károkozással is történhet a probléma –, részben felelnek a saját vagyonukkal, ami Martin Winterkorn volt vezérigazgatója esetében több mint 10 millió eurót, míg Rupert Stadler, az Audi volt vezérigazgatója esetében 4,1 millió eurót takar.

„Tehát oroszlánrésze a már említett biztosítás kapcsán kerül vissza a Volkswagenhez, és a teljes kár mértékéhez képest nagyon kicsi része a saját vagyonukból.”

Várkonyi Gábor szerint a dízelbotrány kapcsán nem lehet a VW megrendüléséről beszélni. A vállallat egyrészt jól őrzi a piaci helyzetét, másfelől az új vezetés a történtekből erőt merített arra, hogy az elsők között köteleződjön el az elektromobilitás irányába.

„Túlzás lenne állítani, hogy ebből az egészből a végén jól fognak kijönni, de azt is túlzás lenne állítani, hogy ez a cég létét fenyegető problémává fajult volna.”

Annál is inkább, mert gyakorlatilag csak a botrány utáni egy évben volt mínuszos a német autógyártó, és azóta stabilan nagyon szép számokat képes produkálni, a piaci részesedése Európában és Ázsiában, főként Kínában nagyon jól alakul, és szeretne egy nagyobb szeletet az észak-amerikai piacból is.

Nyitókép: Unsplash.com