Sok a potyautas a bankok szerint a hitelmoratóriumban

Orbán Viktor szerdai bejelentése szerint szeptemberig hosszabbítja meg a kormány a törlesztési moratóriumot, a Nagy Márton által este elmondottakból pedig az is kiderült, hogy ez nem augusztus, hanem szeptember végét jelenti, és októbertől lépnek életbe az új szabályok.

A Portfolio konferenciáján Zolnai György (Raiffeisen) elmondta: megítélésük szerint

10-ből 9-en potyautasok a törlesztési moratóriumban,

ezért csak egy nagyon szelektív meghosszabbítást támogatna. Simák Pál (CIB) szerint a moratórium nemcsak hosszú Magyarországon, hanem a legkedvezőbb egész Európában. Rontja a bankok jövedelmezőségét és mérlegét is, hiszen egyre több céltartalékot kell képezni. Guy Libot (K&H) kiemelte: a KBC piacainak többségein már véget ért a törlesztési moratórium, és csak marginális arányban váltak a hitelek nem teljesítővé. Tátrai Bernadett (Fundamenta) felidézte: a lakáshitelek esetében hagyományosan alacsonyabb a nem teljesítő hitelek aránya, mint a fogyasztási oldalon, és a Fundamentánál a kezdeti magasabb igénybevétel után sokan kijelentkeztek a moratóriumból. Fokozatos kivezetést támogatna.

A konferencián elhangzottak szerint a követeléskezelési kerekasztal résztvevői 2022 közepéig meghosszabbított törlesztési moratóriumra, 5-10 százalék közé emelkedő nem teljesítési hitelarányra számítanak a moratórium után, továbbá kisebb csomagokban vagy keretszerződések alapján eladott követelésekre a piacon.

A vállalkozások új forráshoz juthatnak

A Növekedési Hitelprogram lejárta után átalakul a Széchenyi-kártya programjai, az új, most bejelentett és ismertetett "go" termékei között a következő hiteltermékek találhatók meg:

Széchenyi-folyószámlahitel: 100 millió forint felső határig, 2 éves futamidővel 0,1 százalékos fix kamattal megy

Széchenyi-kártya forgóeszközhitel: ez a "likviditási hitel go", ez egy 3 éves termék, 250 millió forintos felső határig, szabadon felhasználható, szinte minden hitelcélra - akár hitelkiváltásra is

Széchenyi beruházási hitel: 1 milliárd forintos felső határ, 0,5 százalékos kamat a 10 éves futamidőre, a hitelcél bármi lehet, amit az újraindítási akciótervben a kormány meghirdetett (például ingatlanvásárlás, gépjárműbeszerzés, hitelkiváltás, kifektetés, üzletrészvásárlás, generációváltás)

Emellett a Széchenyi Lízing Program, 0,5 százalékos fix kamattal szeptember 1-jén indul el, és szintén ekkor startol az uniós pályázatokhoz szükséges Széchenyi Önerőkiegészítő Hitel is.

Fogyasztási hitelek - robbanás is jöhet a piacon

Már idén, de legkésőbb jövőre helyreállhat a fogyasztási hitelezés volumene a koronavírus előtti szintre Magyarországon.

Nehéz év volt mindenki számára a tavalyi, megtorpanást hozott a fogyasztási hitelezésben a koronavírus-válság, de már májusban visszatértek a járvány előtti szintekre. Nőtt az online hitelfelvevők aránya, és akik hozzászoktak ehhez, azok a digitális megoldásoknál maradtak – mondta Florova Anna (OTP). Az online átlagos hitelösszegekben 70%-os növekedést látnak. A pandémia alatt csökkent, most viszont nő az átlagos hitelösszeg, utóbbit a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelek megjelenésének tulajdonítja.

Fábián Gergely (MNB) kiemelte a hitelezéshez való óvatosabb lakossági hozzáállást. Szerinte ezt mutatja, hogy az átlagos hitelméret lement 1,5 millióról 1,2 millióra,

a medián hitelfelvevői jövedelem 230 ezerről 250 ezerre ment fel,

az átlagos JTM pedig 33 százalékról 30 százalékra csökkent. Járványjövő Lecsengett a koronavírus harmadik hulláma Magyarországon, viszont a pandémiának még nincs vége. Az új variánsok miatt előfordulhat, hogy kellő óvintézkedés hiányában negyedik járványhullám is felüti a fejét hazánkban, a magas átoltottság ellenére is - fejtette ki Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának igazgatója. A szakember az elkerülés végett a tömeges tesztelés fenntartását, a gyerekek oltását, illetve a variánskövető vakcinák alkalmazását javasolja, amely összességében még mindig jóval kevésbé költséges, mint egy újabb lezárási kör.

Környezetvédelem és lakáspiac

Az MNB dolgozik egy Zöld Otthon Programon, amellyel környezetvédő módon támogatná a lakásberuházásokat - mondta el Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. A program részleteit a következő hónapban ismertethetik.

Lakásárak és lakáshitelezés 2021-ben

Somogyi Péter (Budapest Bank) elmondta: elemzéseik szerint nem lesznek olyan ingatlanár-változások, mint a 2013-14-es időszakban, 2-4%-os emelkedést változást várnak. Komoly visszarendeződés aligha lesz, inkább a mérsékelt áremelkedés várható. Kormos Zoltán (OTP) úgy látja,

visszaesés volt tapasztalható a pandémia alatt, de most folytatódik az áremelkedés, igaz, a korábbinál moderáltabb ütemben.

Morafcsik László (Fundamenta) ingatlanár-növekedést vár, ez látszik már az építőanyagok árának növekedéséből, illetve abból, hogy bizonyos szektorok növekedése igencsak jelentős volt, mint például a balatoni nyaralók.

Somogyi Péter (Budapest Bank) úgy látja, az ügyfelek nem akarják és nem is tudják teljesen online intézni a jelzálog-hitelezést. Hozzátette: ahogy a TV "nem nyírta ki" a mozit, sem a Youtube a TV-t, a digitális tanácsadás sem fogja teljesen megszüntetni a személyest.

A felújítási hitellel kapcsolatban Ralf Cymanek (Raiffensein) azt mondta, hogy ezek a termékek viszonylag alacsony marzzsal működnek, a bankok nem ebből fognak meggazdagodni. Sándorfi Balázs (Bankmonitor) úgy látja, nem lehet 6 millió forintból felújítani egy budapesti lakást, sok esetben inkább információ-szerzés volt az igény. Az OTP-nél úgy tapasztalták, a kamatok változása miatt egyre profitábilissá vált a hitel, egyébként elsősorban vidéki ingatlanokra veszik fel. Hosszabb távon 10-12 milliárd forintos havi szerződéskötésre fog beállni, de jelenleg az egyik legjobb lakástámogatási terméknek gondolják.

További érdekességek a konferenciáról

Balogh Péter, az MKB Bank ügyvezető igazgatója:

Növekedési Kötvényprogram révén a magyar vállalatok régiós szinten is alacsony kötvényfinanszírozási aránya 2020-ra megnőtt, 1 százalék alatti összegről kellett feljebb emelkedni, bár még továbbra is a bankhitel dominál.

Nem tudni még, hogy a program mikor fut ki, fog-e hosszabbítani az MNB, jelenleg az 1150 milliárd forintnyi keretből alig 15 százalék a szabad keret. Az MKB Bank szervezőként és befektetőként is az élenjáró szereplők között található.

Bertalan Sándor, a Takarékbank ügyvezető igazgatója:

A Takarékbank részvételével a Magyar Bankholding 2020. december 15-én kezdte meg a tényleges működését – 2,2 millió lakossági ügyféllel, 35 ezer vállalati ügyféllel, 824 milliárd forintos mérlegfőösszeggel, 3787 milliárdos hitelállománnyal és 5414 milliárdos betétállománnyal.

Az NHP-hitelekben és GHG kezességvállalási állományában is 30%-os arányt képviselnek a Magyar Bankholding által folyósított hitelek.

Egerszegi Ádám (Takarékbank):

A Magyar Bankholding nemcsak megkerülhetetlen piaci szereplő lesz, de számos, eddig nem látott újdonságot is be fog vezetni a magyar banki szolgáltatások piacára. Egyetértett azzal, hogy a 2020-as kockázati költségek idén nem jönnek vissza, és üzletileg is jók a kilátások.

Kisgergely Kornél, az MFB főigazgatója:

2020-ban az MFB 1195, a teljes csoport 2223 milliárdos kötelezettséget vállalt, az elmúlt 10 év legsikeresebb éve volt a tavalyi számukra. Idén folyatják az aktivitást: május végéig már a 615 milliárd forintot is meghaladta a finanszírozási tevékenységük,

Idén március 8-án bevezettek egy hiánypótló terméket, a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönt a legsérülékenyebb szektorban működő cégek számára. Több mint 55 milliárdnyi lekötött keretösszegnél és mintegy 6800 vállalkozás befogadott hitelkérelménél tartanak, az átlagos hitelösszeg 8,7 millió forint,

A nagyobb vállalkozásokat és projekteket támogató Növekedési Garanciaprogramra eddig 110 milliárd forintnyi kérelem érkezett, mintegy felére született már szerződés.

Nyitókép: Pixabay