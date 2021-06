Negyedik hullám: nem akárhonnan jön a figyelmeztetés

Magyarországon lecsengett a koronavírus-járvány harmadik hulláma, az új variánsok miatt azonban lehet, hogy óvintézkedések híján egy negyedik hullám is felüti a fejét, hiába a magas átoltottság - vélekedik Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának igazgatója.

A szakember a Portfolio konferenciáján az alábbiakat javasolja a felkészülés idején:

legyen tömeges tesztelés

oltsák a gyerekeket (12-15 év)

alkalmazzanak variánskövető vakcinákat (a britek szerint a Pfizer és az AstraZeneca alig csökkenő hatásfokkal véd)

Magas oltottságú helyeken - mint rámutatott - következett már be baj, Bahrein, a Seychelles-szigetek és az Egyesült Királyság is új hullámot kell, hogy átéljen, mindhárom helyen a vírusmutánsok okoznak gondot.

A szakember arra is figyelmeztet, hogy az eredeti vírushoz is kellett volna 75 százaléknyi átoltottság, de a mutációk miatt már inkább 80-85-re van szükség, és mivel idővel lejár a védettség, harmadik oltásokra is bizony szükség lesz.

Oroszi Beatrix szerint küzdeni kell a

védőoltás-apátia

ellen, amelyet a jó járványadatok tovább táplálnak.

Nyitókép: Pixabay