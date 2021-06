Virág Barnabás: az adat az új olaj

A válság és a belőle való kilábalás is teljesen más most, mint a 2008-as válság során volt. Míg akkor hat év alatt, most másfél év alatt, idén nyáron térhetünk vissza a válság előtti kibocsátási szinthez, a bankrendszer pedig ennek egyértelműen a támogatója – mondta Virág Barnabás, az MNB alelnöke a Portfolio Hitelezés 2021 konferenciáján.

Az MNB proaktív módon és határozott lépésekkel fog fellépni az inflációs kockázatok ellen (idén 4 százalékos, akár afölötti infláció lehet 6 százalék körüli növekedés mellett), biztosítva az árstabilitást – jelentette ki az alelnök. Az első szigorítási lépés júniusban, az Inflációs jelentéssel együtt jöhet.

Virág Barnabás szerint megérte felkészülni egy újabb válságra, a koronavírus-válságban egyetlen pillanatra sem merült fel a pénzügyi stabilitás megingásának a kockázata. Sikerült elérni, hogy a bankrendszer ne a válságkezelés akadályozója, hanem támogatója legyen.

A bankrendszer minden mutatószám alapján megőrizte stabilitását. Úgy látja, az előttünk álló kilábalás teljesen más lesz a korábbinál, a magas beruházási ráta (jelenleg mintegy 27-28 százalék) és az alacsony munkanélküliségi ráta ennek fontos pillére lesz. A háztartások fogyasztási kiadása gyorsan helyreállt, a gazdasági kibocsátás pedig már idén nyáron elérheti a válság előtti szintet, szemben az előző válság hat évével.

6 körüli GDP-növekedést vár az idén.

Az infláció azonban új tényező a világban, ennek következtében véget ér az ultra laza monetáris politikák kora.

Valós kockázat van a világban arra, hogy a jegybankok későn reagálnak az inflációra. Májusban 5,1 százalék volt a teljes inflációs ráta. Az infláció mérséklődése elhúzódó lehet, az éves infláció 4 százalék körül vagy afölött lehet.

A törlesztési moratórium kapcsán megismételte az alelnök a Pénzügyi stabilitási jelentés fő üzenetét: az MNB nem hosszabbítaná meg általános jelleggel a moratóriumot.

Az MNB dolgozik egy Zöld Otthon Programon, amellyel környezetvédő módon támogatná a lakásberuházásokat, a program részleteit a következő hónapban ismertethetik.

Az adat az új olaj, az állam és a vállalatok oldalán is még jelentős tér van az adatvagyon hatékonyabb felhasználására – mondta.

Az MNB az első, amely fenntarthatósági mandátummal is rendelkezik az EU-ban, gyakorlatilag minden területen fel fogja venni a kapcsolatot a pénzügyi közvetítő rendszerrel, hogy támogassák a zöld beruházásokat. Szeretnének Európában és a régióban a legzöldebb jegybank lenni.

A Növekedési Hitelprogram még tart, fontos szerepe van a válságkezelésben.

