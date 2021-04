Szakértő: ez lehet a megfizethető lakásárak egyetlen esélye

Balogh László szerint a jelenleg tapasztalható lakásépítési felfutást az elmúlt évek tendenciái előre jelezték.

Emlékeztetett, 2020-ban több mint 28 ezer új ingatlant adtak át, ami gyakorlatilag 11 éves rekordnak számít. A kínálati oldalt megvizsgálva az is látható, hogy idén áprilisban 7500 új építésű lakóingatlant kínáltak eladásra, ami az egy évvel ezelőtti állapotot 56 százalékkal, a 2019-est pedig mintegy 81 százalékkal múlja fölül. Eközben, ha a jövő évi lakásépítések előfutárának tekinthető építési engedélyeket figyeljük, kiderül:

2021 első két hónapjában több mint 2 ezer lakóingatlan kapott építési engedélyt, ami 2017 óta a legmagasabb szint.

Ez a felfutás leginkább a családi-, iker- vagy sorházak építésének köszönhető, tehát a 2016 és 2019 közötti bumm, ami főként a társasházak építéséből táplálkozott, vélhetően eltolódik a házépítések irányába, amit egyébként a kereslet összetétele is alátámaszt, tekintve, hogy az érdeklődők 56 százaléka keresett házat, ami óriási növekedés, hiszen a korábbi években ez az arány csak 35-40 százalékos volt – tette hozzá az Ingatlan.com vezető gazdasági elemzője.

Az eddigi lakásépítések leginkább a nagyvárosokra és Budapestet koncentrálódtak, illetve ezek agglomerációs övezeteibe. Ami a 2020-as évek közepére változást hozhat, hogy a kisebb települések is bekapcsolódhatnak a lakásépítési hullámba, amit leginkább az állami támogatások nagyobb mértékbe özönözhet – fogalmazott a szakember, hozzátéve: továbbá az a változás, amit a koronavírus-járvány következtében megfigyelhető a lakáspiacon: hogy már nem idegenkednek az emberek kisebb településekre költözni, ahol zöldebb a környezet és nagyobb a tér, nagyobb ingatlanokat lehet vásárolni ugyanannyi pénzből.

Az Ingatlan.com elemzése azt is megállapítja, hogy az építési bumm egyben a megfizethető lakásárak talán egyetlen esélyes is, ugyanis

ez egy olyan körforgás, amely egymást erősíti.

Hiszen a nagyobb kínálat jelentette vállalásokat abban az esetben lehet teljesíteni, ha nagyobb – és korszerűbb – kivitelezői kapacitások is társulnak ehhez párhuzamosan. Mindez pedig fajlagosan olcsóbb építkezést tesz lehetővé, ami akár az árakban is megjelenhet – magyarázta a szakember. Ha pedig a kereslettel együtt a kínálat is növekszik, akkor az növelheti a versenyt a vevőkért, gátat szabva az eladói oldalon az új lakásárak korlátlan emelkedésének. Balogh László hozzátette: amennyiben az új lakások árai megfizethető ártartományban maradnak, az a használt alkások piacára is kihathat.

Összességében tehát, ha nem épül annyi ingatlan, akkor ezeket csak drágábban tudják megvalósítani az építési vállalkozók, a kevesebb lakást pedig könnyebben el lehet adni drágább áron, ami viszont begyűrűzhet a használta lakások áraiba is. Ezért nagyon fontos, hogy a kínálat tudja tartani a lépést a kereslettel, és megfelelő számú új lakás épüljön ahhoz, hogy az ingatlanárak a megfizethető ártartományban maradjanak.

Nyitókép: Unsplash.com