Két-három évet köszönhet az online kereskedelem a járványnak

Két-három évnyi fejlődést produkált az internetes kereskedelem az elmúlt évben, vagyis ennyit nyomott a járványhelyzet ebbe az egyébként is dinamikus fejlődésbe – mondta az InfoRádiónak Várkonyi Balázs.

50-60 százalékos növekedés tudhat magáénak a piac a korábbi évekhez viszonyítva, az arány eltérő a szegmensekben, de minden területen a látogatások és a vásárlások száma is biztosan nőtt. A járvány hatására kiemelkedő növekedést értek el a higiéniás termékeket forgalmazó kereskedők. De sokkal több, az otthoni munkavégzés kialakításában szerepet játszó termék, elektronikai eszköz, bútor, kertészeti és sporteszköz is fogyott a különböző hullámoknak és lezárásoknak köszönhetően.

A jövőről is vannak már komoly kutatások – tette hozzá az Ecommerce Hungary elnökségi tagja –, hogy mely internetes szokások ivódnak be vélhetően az általános vásárlásokba, ezáltal végleg velünk maradnak, és mi az, ami inkább egyfajta kényszer csak a járvány alatt. Így például a vírus hatására a teljes kereskedelmi „tortából” jelentős szeletet kitevő élelmiszer- és drogéria iparág várhatóan a járvány elmúltával is tartani fogja tudni megerősödött pozícióját.

A szakember arra is kitért, hogy a jelzett időszakban – az érintésmentes és gyors fizetések miatt – a kártyás vásárlások száma is szépen emelkedett, ami szintén megmaradhat a jövőben. Azt viszont már csak remélni lehet, hogy a magyar webshopok népszerűsége is ki fog tartani a későbbiekben.

Nyitókép: Pexels.com