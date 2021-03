Megválasztották 2021 legjobb autóját

A Genfi Autószalon megszokott kísérőrendezvénye a "The Car of the Year" szervezet választása az adott év legjobb autójáról. Az egyik legnagyobb autókiállítás azonban az idén is elmaradt, ahogyan tavaly is a koronavírus-járvány miatt, ám a legjobb autós szakírók alkotta 58 fős zsűri – benne két magyar szakemberrel – 2021-ben is megválasztotta az év autóját.

Első körben a döntősöket választották ki 29 jelölt közül, így a hétfői díjkiosztón a következő hét új modell versengett:

Citroën C4

Cupra Formentor

Fiat New 500

Land Rover Defender

Skoda Octavia

Toyota Yaris

Volkswagen ID.3

Az idén nagyon szoros lett a verseny, minden zsűritag 25 pontot oszthat szét legfeljebb öt jelölt között, végül a legtöbb pontot, 266-ot a Toyota Yaris legújabb modellje gyűjtötte össze a Fiat 500 és a Cupra Fromentor előtt.

A végső sorrend:

Toyota Yaris (266 pont) Fiat 500 (240) Cupra Formentor (239) Volkswagen ID.3 (224) Skoda Octavia (199) Land Rover Defender (164) Citroën C4 (143)

Nyitókép: caroftheyear.org