Elektromos autógyártás: gazdasági racionalizálás trendi csomagolásban

Egy friss kutatás szerint tavaly 40 százalékkal bővült az elektromos autókban üzembe helyezett akkumulátorok összesített kapacitása, ami természetesen magában rejti azt is, hogy a villanyautók egyre felkapottabbak – mondta az InfoRádiónak nyilatkozó szakértő. Széchenyi Gábor, Az Autó magazin főszerkesztője ugyanakkor megjegyezte, mindez – különösen Európában – kevésbé a piac által vezetett, inkább „fölülről sulykolt”, az autógyártók zöme pedig beáll ebbe a sorba. A trend, az erőszakos elektromos autósítás Kínából indult néhány évvel ezelőtt, mára azonban ebből ők is visszavettek. „De tény, hogy ettől függetlenül az ipar az elektromos autózás felé halad.”

Az viszont még alakulóban van, hogy hogyan vesszük az elektromosságot, és miként tároljuk az autóban. A gyártók egyelőre a lítium-ionos technológiára esküsznek, és erre épülnek az elektromos autók akkumulátorai 90-95 százalékban. Ugyanakkor ez a megoldás drága és nehéz. Bár egyre jobb a lítium-ionos akkumulátorok teljesítménye, egyre nagyobb méretűek is építenek be, hiszen az elektromos autók legnagyobb problémája továbbra is, hogy hosszú ideig tart tölteni őket, és nem elegendő a hatékonyságuk nemzetközi utakra – magyarázta Széchenyi Gábor.

A hibridek nem egy járható út?

Az Autó magazin főszerkesztője a Jaguár bejelentésével kapcsolatban, miszerint a brit gyártó kínálatában 2025-től már csak tisztán elektromos modellek fognak szerepelni, úgy fogalmazott: kicsit átestünk a ló túloldalára. Bár az elektromos hajtásé a jövő, ugyanakkor a bejelentési hullám inkább egyfajta menekülőútnak tűnik, hiszen ez nemcsak azzal jár, hogy átalakítják az autókat, hanem egyszerűbbé is válik a gyártás. A Jaguár például azt mondja, hogy egy padlólemezen, egy elektromos hajtáson osztozik majd az összes típus, és mintegy 30 százalékkal szeretnék megnyirbálni a modellpalettát.

Vagyis mindez inkább gazdasági racionalizálásról van szó, egy trendi csomagolásban. Hiszen az, hogy csak elektromos autókat fognak gyártani, sokkal jobban hangzik, mint az, hogy jelentősen csökkenteni kell a gyártott mennyiséget és a modellek számát is – hívta föl a figyelmet a szakember. Autópiaci szempontból nem sokat számít, hogy a Jaguár tisztán elektromos lesz-e, a bejelentésnek tehát marketing- és gesztusértéke van, ami talán a profitabilitásnak is jót tesz.

Nyitókép: jaguar.com