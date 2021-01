Vitték az aranyat, mint a cukrot

A BCA-forgalom összege tavaly elérte az 1,3 milliárd forintot, ami 70 százalékos emelkedés az előző évhez képest. A rendkívüli bevétel jelentősen meghaladta a BÁV várakozásait is, mivel a társaság 1 milliárd forinttal számolt ezen a piacon.

A kereslet és a járvány összefüggését igazolja, hogy épp a legkritikusabb hónapokban volt jelentős az érdeklődés.

A legnagyobb forgalmat márciusban érték el,

de az októbert és novembert is jó eredménnyel zárták, ezért decemberben átmenetileg ki is merültek a vállalat készletei. A fellendülés ugyanakkor nem korlátozódott csupán a BCA-ra, a teljes kereskedelmi üzletág jó évet zárt a BÁV-nál, főképp az ékszerek értékesítése bővült, de azon belül is az arany volt a legnépszerűbb 2020-ban.

Sokan vásároltak emellett befektetési céllal ritka, értékes karórákat.

A vásárlói igények átalakulását a BÁV az értékalapú kereslet terjedésével magyarázta. Egyre népszerűbbek az olyan tárgyak, amelyek tartják az értéküket, és anyagi fedezetet jelenthetnek a nehezebb időszakokban. A járvány miatt a műtárgyak kereskedelme is egyre inkább a világhálóra került át, a vevők között pedig egyre több a fiatal.

A BÁV arra számít, hogy az arany népszerű befektetési eszköz marad, jelentősége a kriptovaluták korszakában sem fog csökkenni.

Nyitókép: Pixabay