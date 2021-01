Masszív külkereskedelmi többlet novemberben

Tavaly novemberben az export euróban számított értéke 6,9 százalékkal, az importé 1,9 százalékkal nagyobb volt, mint egy évvel korábban, az áruforgalmi többlet 482 millió euróval 811 millió euróra nőtt.

Az előző hónaphoz viszonyítva az export 0,5 százalékkal csökkent, az import 0,4 százalékkal nőtt - közölte első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH ).

Az export havi értéke 10,140 milliárd euró volt, 2020-ban egymás után harmadszor haladta meg a 10 milliárd eurót, amire az előző évben egyedül októberben volt példa. Az import 9,329 milliárd eurót tett ki, ami a legmagasabb havi érték az elmúlt évben. Takarékbanki elemzés A következő hónapokban az ipar és az autógyárak felfutása miatt az export stabilizálódhat, az év utolsó hónapjaiban pedig már növekedést is mutathat, ez azonban döntő mértékben attól függ, hogy milyen gyorsan áll talpra a külső kereslet, illetve mennyire veti vissza a járvány második hulláma. Egyes országokban azonban a lakosság a szolgáltatások korlátozásából eredő „kényszermegtakarításait” árucikkek vásárlására fordítja, így az ipari és exportkilátások továbbra is kedvezőek - olvasható a Takarékbank elemzésében. A német ipari vállalatok, és különösen az autógyártók exportkilátásai bíztatóak a szeptember-novemberi felmérések és egyes vállalatok közleményei szerint, míg az őszi hónapokban jelentősen megugrott a hazai ipari új rendelések és rendelésállomány volumene. A járvány második hulláma ellen meghozott korlátozó intézkedések miatt azonban a belső kereslet visszafogottan alakulhat, így az import helyreállása továbbra is elmarad az exportétól.

A múlt év első tizenegy hónapjában az export 5,5 százalékkal, az import 6,9 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakától, az exporttöbblet 1,135 milliárd euróval 5,370 milliárd euróra nőtt.

A tizenegy havi export értéke 95,951 milliárd eurót tett ki, ami 13,144 milliárd euróval kevesebb a 2019-es teljes évi összegnél.

A január-novemberi import értéke 90,581 milliárd eurót tett ki, ami 13,810 milliárd euróval kevesebb az előző teljes évi értéknél.

A novemberi részletes külkereskedelmi adatokat február 1-jén teszi közzé második becslése alapján a KSH, a tavalyi egész évre vonatkozó első becslését pedig február 8-án adja ki. Forrás: KSH (interaktív grafikonért kattintson ide)

Nyitókép: CRAIG LASSIG