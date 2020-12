Évi 90 millió dollárt remél új fogamzásgátló tapasztától a Richter

Eszközvásárlási szerződést kötött a Richter Gedeon Nyrt. a Johnson and Johnson kizárólagos tulajdonú, nőgyógyászati termékeket forgalmazó leányvállalatával, a Janssennel az Evra márkanevű, folyamatos felszívódású fogamzásgátló tapasza megszerzésére és értékesítésre az Egyesült Államokon kívüli piacokra.

A megállapodás tovább erősíti a Richternek a nőgyógyászat területén betöltött globális szerepét, és stratégiai előrelépést is jelent a társaságnak – mondta az InfoRádiónak a Richter elnöke, Bogsch Erik, és hozzátette, a portfóliójuk most egy olyan fogamzásgátló tapasszal bővült, amelynek az az előnye, hogy a felszívódása folyamatos, nem fordulhat elő olyan, probléma, hogy valaki például elfelejti bevenni a tablettát. Emiatt elsősorban a fiatalok körében népszerű, és más cégnek ilyen készítménye nincs.

"263,5 millió dollár a vételár, ezt négy-hat héten belül fogjuk kifizetni" – közölte az elnök. A tapasszal az Egyesült Államokon kívül kereskedhet a Richter, így

kizárólagos árusító lehetnek az Európai Unió területén, elsősorban Olaszországban, Spanyolországban és Lengyelországban, de még Mexikóban és Brazíliában is,

ezekben az országokban ráadásul a Richternek már létező értékesítési hálózata is van.

A termékkel kapcsolatos kalkulált árbevétel éves szinten 80 millió dollár körüli, de Bogsch Erik reméli, hogy a közeljövőben emelkedni fog, a 90 millió dolláros éves bevétel a cél.

A tapasz a régió minden országában törzskönyvezett, kivéve Magyarországon, ezért most elindítják az engedélyeztetési folyamatot, nagyjából egy évet még várni kell rá, utána itthon is forgalomba kerülhet.

A Richter bevételének jelenleg nagyjából a harmadát adják a nőgyógyászati termékek, de további erősítést terveznek ezen a vonalon, és a társaság 2030-ra a jelenlegi csaknem 500 millióról 750 millió euróra növelné éves árbevételét.

Most lett teljes a nőgyógyászati portfolió

Mint az InfoRádióban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő nyomatékosította, a 80 milliárd forintos vásárlás a Richter történetének eddigi legnagyobb akvizíciója.

"A Richter jelenlegi helyzetében nem túl nagy falat ez a vétel, pár évvel ezelőtt még az lett volna, de a cariprazine, a Richter originális terméke olyan jó bevételeket hoz – csak Amerikából az egymilliárd dollár 17-18 százaléka licencdíj formájában a Richterhez kerül –, hogy gyakorlatilag alig több mint egy évi jogdíjból ki tudja fizetni az összeget" – ecsetelte Korányi G. Tamás.

A nőgyógyászati piacon tovább erősíti a pozícióját a Richter. Folyamatosan állítja elő a tapaszt, függetlenül attól, hogy a forgalmazási engedélyek átírása több hónapos, akár egyéves folyamat is lehet, de ezalatt a szer piaci jelenléte biztosított, és mivel a Richternek az Egyesült Államokon kívül is jelentős értékesítései hálózata van, olyan országokban is megjelenhet a tapasz, ahol eddig nem volt.

"A Richter ebből jelentős bevételre tehet szert, hogy mekkorát, azt még nem tudni"

– mondta Korányi G. Tamás.

A termék elsősorban fiatalkorúaknál népszerű, hisz nem kell tablettáról gondoskodni, azt váltja ki. Egy héten egyszer kell feltenni, egy hónapban háromszor kell használni, 99 százalékos védettséget biztosít. Mellékhatása jóval kevesebb, mint a tablettának. A Richter nőgyógyászati, fogamzásgátló palettája ezzel teljes lett, eddig orális fogamzásgátlót, méhen belüli eszközöket állított elő.

