Erős üzenetet küldött a jegybank alelnöke, reagáltak a piacok is

Csütörtökön is változatlanul, 0,75 százalékos kamaton hirdette meg az egyhetes betétet a Magyar Nemzeti Bank, vagyis a múlt heti - akkor meglepetést keltő - 15 bázispontos szigorítás után most megállt az MNB. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a későbbiekben lesz a múlt hetihez hasonló kamatemelés - mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője. Beke Károly emlékeztetett: a piac a múlt heti 15 bázispontos emeléshez hasonlóra számított, illetve számít még továbbra is. Meglehet, hogy a jegybank most kivár, hogy kiderüljön, milyen eredménye lesz a múlt heti lépésnek és a piac hogyan értékeli azt.

További érdekesség, hogy Virág Barnabás MNB-alelnök a betéti kamat meghirdetése előtt interjút adott a Reuters hírügynökségnek, amelyben egy erős üzenetet küldött, nevezetesen azt, hogy a jegybank a feltörekvő piacokon az elmúlt hetekben fokozódó kockázatkerülésére akart reagálni. Továbbra is szeretnék elkerülni, hogy ez a kockázatkerülés bármilyen csatornán keresztül hatással legyen a magyar inflációra.

Ez egy verbális intervenciónak is felfogható,

erősödött is a forint délelőtt - mutatott rá Beke Károly. Vagyis egyelőre kamatemelés helyett egy erős üzenettel "operált" a jegybank.

A kockázatkerülés összefügg az inflációval

A további kamatemelés nincs kizárva, erről Virág Barnabás is beszélt az interjúban, kifejtve, hogy az egyhetes betét egy olyan, rugalmas eszköz a jegybank kezében, amellyel gyorsan tud reagálni a különböző piaci folyamatokra. Vagyis

"ha azt látják, hogy a kockázatkerülés megint erősödik a feltörekvő piacokon, a forint gyengül, akkor könnyen elképzelhető egy újabb kamatemelés.

Ezt a kamatszintet valószínűleg a következő hetekben, hónapokban az fogja mozgatni, hogy az MNB e folyamatokat miként értékeli" - vélekedett az elemző.

A jegybank mindig hangsúlyozza, hogy nincs árfolyamcélja, és sosem utal arra, hogy a forint gyengülését szeretné megfékezni, mindig az infláció oldaláról nézik a folyamatokat. Ugyanakkor Beke Károly rámutatott: mivel az MNB szempontjából elsődleges célként kitűzött infláció már közel került a jegybanki célsáv tetejéhez (az augusztusi inflációs ráta 3,9 százalék volt), ezért az MNB valószínűleg azt szeretné elkerülni, hogy a további forintgyengülés az import termékek árán keresztül még tovább emelje az inflációt.

