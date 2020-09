Nem akarunk a futárra várni, új trend hódít

A Foxpost, az eMAG és az Extreme Digital közös vállalata, továbbá a Magyar Posta, az Alza és a GLS együttesen csaknem

350 csomagautomatával és azokon mintegy 30 ezer rekesszel rendelkezik

– a meglévő infrastruktúrán túl az év végéig befejeződő fejlesztéseket is beleszámítva.

Az elmúlt években már idehaza is markánsan megjelent az a nemzetközi trend, hogy a házhoz szállítástól fokozatosan a csomagpontokra terelődik a forgalom, azon belül is a csomagautomaták felé. Ez azzal magyarázható, hogy az ügyfelek igénye már egyre inkább az, hogy ne kelljen a futárra várni, hanem ők maguk is el tudjanak menni a csomagért.

A pandémia minderre csak ráerősített

A járvány megváltoztatta a fogyasztói szokásokat, és egyre inkább a csomagautomatás kézbesítést részesítik előnyben a webshopon vásárló ügyfelek – mondta a Világgazdaságnak a piacvezető Foxpost alapító-vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a növekvő igényeknek folyamatos hálózatbővítéssel tudnak megfelelni.

A csomagszámuk már több mint 40 százalékkal nőtt az idén, az árbevétel pedig 70 százalék feletti mértékben emelkedett.

A Foxpost 119 automatával kezdte az évet, ez a szám az esztendő végére 161-re nő, ezáltal a rekeszek száma 12 ezerről 19 320-ra kúszik fel. Jövőre további 200 automatát terveznek telepíteni. Viszonyításképp: a Magyar Posta 50, egyenként 76 rekeszes automatával rendelkezik, a GLS-nek 15 ugyancsak kültéri, 21 rekeszes automatája van.

A visegrádi térségben aktív Alza ezer automatát tervez létesíteni Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon együttvéve, itthon egyelőre 20 darab, 54 rekeszes berendezéssel rendelkezik. Az eMAG és az Extreme Digital az idén 100 budapesti helyszínen, jövőre pedig már országszerte 500 ponton teszi lehetővé a termékek átvételét.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Marjai János