Folytatódik az ipar kilábalása

A koronavírus-járvány miatt megváltozott gazdasági folyamatok hatása még ebben az időszakban is érezhető volt - jelezte a KSH.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 17,1 százalékkal nőtt júniusban.

A termelés az év első hat hónapjában 12,8 százalékkal kisebb volt, mint az előző év azonos időszakában.

A KSH kommentárja szerint a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene. Jelentős visszaesés volt a legnagyobb súlyú járműgyártásban, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kismértékben emelkedett.

Májusban az ipari termelés volumene 30,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint 27,8 százalékkal csökkent a termelés. A mélypont áprilisban volt, amikor az ipari termelés 36,9 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest, a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint pedig 36,8 százalékkal csökkent a termelés.

A Takarékbank várakozásainak megfelelően 7,8 százalékkal csökkent az ipari termelés júniusban az áprilisi 36,9 százalékos és májusi 30,9 százalékos zuhanás után, így meredeken folytatódott a helyreállás az iparban is - közölte Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője. Májusban már újraindultak a hazai autógyárak, majd a hónap felé egyes autógyárakban már a második műszak, júniusban és július végén pedig már a harmadik műszakok is elindultak, ennek köszönhetően az autógyárak termelése augusztus elejére elérte a járvány előtti szintet. Júniusban a járműgyártásban továbbra is jelentős visszaesés volt, azonban a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene.

A következő hónapokban folytatódhat az ipar kilábalása, mivel az Audi győri gyárában június közepétől, a Mercedes kecskeméti gyárában pedig július végétől elindult a harmadik műszak, így a termelés visszaállt a járvány előtti szintre, a Suzuki esztergomi gyárában pedig június végén indult el a második műszak - tette hozzá.

Nyitókép: Forrás: Audi Hungaria