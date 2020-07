Érdemes körülnézni a kamatcsökkentés után

Belejött a jegybank a kamatcsökkentésbe: idén júniusban négy év után először 0,15 százalékponttal 0,75 százalékra mérsékelte az alapkamatot, most kedden pedig újabb 0,15 százalékpontos vágás történt, így szerdától a 0,6 százalékos szint van érvényben.

„Bár alapesetben a kamatcsökkentés közvetlenül és közvetve is mérsékeli a hitelterheket, a mostani kamatcsökkentésektől kár lenne sokkal olcsóbb hiteleket várni. Egyrészt eddig is alacsony volt a kamatkörnyezet, így egy-egy átlagos lakáshitel esetében pár száz forintos havi törlesztőrészlet-csökkentést eredményezhet a kamatvágás. Ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy a bankok beépítik a hitelek árába a lépést, részben a koronavírus-járvány miatti bizonytalanság, illetve az abból adódó fokozottabb kockázat miatt” – értékelte az alapkamat-csökkentés háztartásokat érintő hatásait Németh-Simkó Judit, a money.hu kommunikációs vezetője.

Kimaradnak a személyi kölcsönök

A koronavírus-járvány miatt idén márciusban életbe lépett egy rendelkezés, amely december végéig maximálja a teljes hiteldíjmutatót a fogyasztási hiteleknél, köztük a személyi kölcsönöknél. A szabály szerint ez a thm nem lehet magasabb az alapkamat plusz 5 százalékpontnál, eszerint szerdától 5,6 százalék lehetne a thm a fogyasztási hiteleknél, ám egy másik szabály kimondja, hogy a thm-plafon megállapításánál mindig a félév kezdetekor aktuális alapkamat a kiindulópont. Mivel július 1-jén még 0,75 százalékos volt az alapkamat, így a személyi kölcsönök thm-je a kamatcsökkentés miatt nem változik automatikusan. Bár a bankok akár mérsékelhetnék is a thm-et, ez a mostani piaci környezetben nem igazán valószínű a már említett bizonytalanságok és a banki szigorítások miatt.

Egyelőre nem lehet pontosan tudni, lesz-e további kamatvágás, de a már említett alacsony kamatkörnyezet miatt nem kell úgy tekinteni az alapkamat-csökkentésekre, hogy azokat követően – azonnal és sokkal – olcsóbbak lesznek a hitelek. Arról nem beszélve, hogy a kamatok csökkenése mellett a kamatok emelkedése sem kizárt, különösen egy évtizedes elköteleződést jelentő lakáshitel esetében. Ezt a kockázatot pedig a végig – tehát a teljes futamidőben – fix törlesztőrészletű hitelekkel lehet kivédeni.

Kamatcsökkentés “házilag”

Az alapkamatról a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa dönt minden esetben, ugyanakkor, aki – alapos mérlegelés után és biztos jövedelem mellett – hitelt szeretne felvenni, az saját maga is kvázi kamatcsökkentést hajthat végre kis körültekintéssel. A bankok lakáshitel-ajánlatai között ugyanis óriási különbségek vannak. Előfordulhat ugyanis, hogy egy jól megválasztott, személyre szabott lakáshitel, komoly, zsebbe vágó megtakarítást eredményezhet.

Az egyik legfontosabb dolog, hogy a hitelfelvevők ne hagyatkozzanak a saját bankjukra, azaz ne csak egy hitelajánlatot kérjenek, hanem nézzék végig a többi bank ajánlatát is, mert másik pénzintézetnél is lehet kedvezőbb konstrukció. Nézzünk például egy teljes körű lakásfelújításra, 10 évre felvett 6 millió forintos lakáshitelt, amely végig fix kamatozású, azaz biztosan nem változik a törlesztőrészlet a kérdéses tíz év alatt. A money.hu lakáshitel-kalkulátora szerint a legolcsóbb bankok ezt a hitelt odaadják havonta kevesebb mint 60 ezer forintos törlesztőrészlet “fejében”. A legdrágábbak viszont akár 77-79 ezer forintot “számlázhatnak” havonta. Ez egyben azt is jelenti, hogy a legkedvezőbb lakáshitelekre a tíz év alatt összesen 7,2 millió forint körüli összeget kell visszafizetni. A “sor” másik végén lévő hitelekre viszont 9,2-,9,4 millió forintot. Jól látszik, hogy nagyjából 2 millió forint különbség is lehet akár a legolcsóbb és legdrágább lakáshitelek között.

