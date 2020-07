Már 568 hazai webáruház van feketelistán

A járványhónapokban nagyot ugrott a webáruházas vásárlás, márciusban másfélszeresére, áprilisban kétszeresére, májusban ismét másfélszeresére a korábbi évhez képest. Be is számoltak híradások a szigorúbb ellenőrzésekről, amit az is indokol, hogy ebben a körben gyakoribbak a fogyasztóvédelmi szabálytalanságok. A fogyasztóvédelmi hatóság mellett a Gazdasági Versenyhivatal is vizsgálódik – írja a blokkk.com.

A jogerős fogyasztóvédelmi hatósági határozatokat közzé is kell tenni a fogyasztóvédelmi törvény alapján 2017 óta akkor, amikor súlyos jogsértésen kapják a vétkes webáruházat. A közzététel időszaka két esztendő. Súlyos jogsértés például, ha a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatják a fogyasztót a vásárlás legfontosabb feltételeiről, a vásárló a jogszabályban meghatározott elállási jogával nem tudott élni, vagy tisztességtelen általános szerződési feltételt alkalmazott.

A bírságrend is szigorúbb a szokásosnál, mivel a webes szolgáltatások esetében a fogyasztóvédelemben általános 15 ezer forinttal szemben az ismételt jogsértés esetén a bírság legkisebb összege 200 ezer forint.

Jelenleg 568 súlyos hibát vétő webáruház található a fogyasztóvédelem lajstromában. A márciusban, áprilisban vagy éppen májusban elkövetett súlyos vétségekről csak később lesz információ, mivel eltelik néhány hónap a jogerőre emelkedés és a közzététel között.

