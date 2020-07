Nincs vége a cigaretta kötelező drágulásának

Az utóbbi években kevés termék drágul annyira, mint a cigaretta és a dohány, az átlagos áremelkedése az elmúlt időszakban több mint 11 százalékos volt, de 2010 óta az áruk a 2,5-szörösére emelkedett.A folyamatos drágulás ellenére a forgalom töretlenül emelkedik, idén az első negyedévben 4,4 százalékkal, a tavalyi utolsó negyedévben pedig 2,5 százalékkal nőtt a forgalom – írja a napi.hu.

A dohányáru ára azért is emelkedik folyamatosan, mert elegetb kell tenni az Európai Unió jövedékiadó-minimumra vonatkozó előírásainak, amely szerint az adónak:

legalább 90 eurónak kell lennie 1000 szálanként és

el kell érnie a súlyozott átlagár 60 százalékát,

vagy minimum 115 eurónak kell lennie 1000 szálanként és akkor nem számít az árhoz viszonyított aránya.

2017 végére kellett volna e feltételeket teljesíteni, és mostanra Magyarország az egyetlen az Európai Unióban, amely továbbra sem felel meg a feltételeknek. Magyarország 2011-ben az akkori feltételeket még teljesítette, de 2012 vége és 2015 áprilisa között egy forinttal sem emelkedett az adó

A 2020. márciusi állás szerint a jövedéki adó a súlyozott átlagár 54,7 százaléka volt itthon, miközben maga az adó 105,7 eurót tett ki ezer szálanként. A jövedéki adó július 1-jén tovább emelkedett, és már ismert a 2021 januári emelés mértéke is, de még ezzel sem éri majd el a megkövetelt adóminimumot, ráadásul a gyengébb forintárfolyam is nehezíti a kritériumok teljesítését. Ha viszont például a 325-ös szintre erősödne vissza a forint, akkor már akár a 2021-es adószinttel is teljesülhet az uniós követelmény.

