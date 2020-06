Még mindig drágul a sertéshús a boltokban

A NAIK Agrárgazdasági Kutató Intézet jelentése szerint a hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül májusban 537 forint volt egy kilogrammra vetítve, ami 4 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. A darabolt sertéshús, mint a karaj, a tarja vagy a comb feldolgozói értékesítési ára hat százalékkal nőtt ugyanekkor. A fogyasztói árak ehhez képest jelentősebbek emelkedtek: a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ugyanis például a rövidkaraj és a sertéscomb a tavaly májusinál 23 százalékkal drágábban került a boltokba - írta a Magyar Nemzet.

Menczel Edit, a Vágóállat- és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács titkára a lapnak úgy nyilatkozott, hogy a hazai fogyasztói árakat a kereskedelem szabja meg, alakulása nem követi a feldolgozók átadási árait. A feldolgozók továbbra is csak szeretnék a valós költségemelkedésüket elismertetni a kiskereskedelemmel, kérdéses, hogy ezt meg tudják-e tenni.

A húsipar ugyanis egyre nehezebb helyzetben van: már a tavalyi élősertés ár, majd a bér- és energiaköltség emelés is komoly gondokat okozott, de a járvány miatt kieső vendéglátóipari kereslet és a pánikváráslások utáni fogyasztáscsökkenés is komoly bevételkieséseket okozott a járványvédelmi költségek megjelenése mellett. Az élősertés árának mérsékelt csökkenése amit az elmúlt hetekben tapasztaltak szintén nem hazai folyamat, hanem a német tőzsdei árak alakulásának hatása. Menczel Edit szerint messze van még az az időszak, amikor a hazai feldolgozók is fellélegezhetnek.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán