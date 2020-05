Formálódik egy több évtizedes álom Zala megyében

Több évtizeden keresztül tervezgették, de sajnos a megvalósítás elmaradt. Néhány éve azonban a Modern Városok Program keretében végre elindulhatott Zala megye történetének legnagyobb beruházásaként, 170 milliárd forintos ráfordítással a Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő, a sármelléki nemzetközi repülőteret is érintő M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út építése – idézi a Zala megyei hírportál Balaicz Zoltán polgármester részletes beszámolóját, amelyet a közösségi oldalán tett közzé.

A fejlesztés kizárólag állami, magyar forrásból valósul meg, nem vesznek hozzá igénybe európai uniós támogatást.

Mint azt a polgármester tájékoztatásából kiderül, az építést négy szakaszra bontották. A Zalaegerszeg és Alsónemesapáti, valamint az M7-es autópálya holládi csatlakozása és Balatonszentgyörgy között idén végeznek a munkálatokkal, a két középső szakaszra vonatkozóan pedig zajlik a közbeszerzés, így a következő években azok a szakaszok következnek.

Az eredeti terv még a jelenlegi 76-os út kétsávosítását tartalmazta, de közben új lehetőségek merültek fel, melyeket „a jövő érdekében felelősen gondolkodóknak figyelembe kellett venni”. Így teljesen új nyomvonalra készültek el a környezetvédelmi engedélyek, valamint az engedélyes és a kiviteli tervek. Ez ugyan időveszteséggel járt, de megérte – fogalmaz Zalaegerszeg vezetője.

A településvezető a többi között arra is kitér, miután az új gyorsforgalmi út fizetős kategóriába fog tartozni, így biztosítani kell alternatív, ingyenes útvonaalt, amire a régi 76-os út megfelel majd, így újabbról nem kell gondoskodni.

Végezetül megjegyzi: a városnak ugyancsak fontos az északi és nyugati csatlakozás is. Szintén a Modern Városok Program zalaegerszegi szerződésében szerepel a 8-as úthoz való kétszer kétsávos gyorsforgalmi útcsatlakozás terveinek elkészítése. A kormány döntésének értelmében a NIF Zrt. már készíti a körmendi csatlakozás terveit, ami nem csak a 8-as úthoz fog kapcsolatot teremteni, hanem kivezet a határátkelőhöz Ausztriáig, továbbá kapcsolódik az M86-os úthoz is, így egy belső körgyűrű is létrejön (Zalaegerszeg, Körmend, Szombathely, Győr) – áll a bejegyzésben.

Nyitókép: Pixabay