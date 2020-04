Itt vannak a számok a 13. havi nyugdíjról

Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus-mentőcsomagot ismertető tájékoztatóján bejelentette, hogy visszakapják a 13. havi nyugdíjat a nyugdíjasok. A család- és nyugdíjasvédelmi program egyik eleme, hogy visszaépítik a 13. havi nyugdíjat, négy részletben.

2021 februárjában egy heti, majd évente további egy-egy heti nyugdíjat kapnak a nyugdíjasok, így négy év alatt épül vissza a 13. havi nyugdíj – a koronavírus-járvány okozta nehézségek elhárítására életre hívott gazdaságvédelmi akcióterv részeként.

"Először a munkahelyeket kell menteni, de nem feledkezhetünk el a nyugdíjasokról sem, nem feledkezhetünk meg a szüleinkről és a nagyszüleinkről sem, akiket a mostani helyzet leginkább fenyeget" – indokolta a lépést a miniszterelnök.

A Portfolio kiszámolta, hogy mindez mennyibe kerül a költségvetésnek. Az idei februári részletes költségvetési adatok alapján a havi nyugdíjellátási kiadások 300 milliárd forintra rúgtak, idén az egész éves terv 3580 milliárd forint. Ebben az esetben a plusz heti összeg 70-75 milliárd forintnyi extra kiadást jelenhet 2021 februárjában.

Ha ezt az összeget a tavalyi GDP-hez viszonyítjuk, akkor a heti összeg a GDP 0,16 százalékát jelenti, a jelenlegi 300 milliárd forintos havi kiadás pedig a GDP 0,66 százalékára rúghat.

Februárban kapnak majd plusz egy heti juttatást a nyugdíjasok, ez egyszeri kiadást jelent, azt még nem tudni, hogy az emelés technikáját hogyan oldja meg a kormány és beépülnek-e a plusz juttatások az alapnyugdíjba. Az sem derült még ki, hogy a nyugdíjszerű ellátásokra is érvényes lesz-e az 53. heti nyugdíj szabálya.

Vannak már kalkulációk arra is, hogy mekkora összegre számíthatnak a nyugdíjasok jövő februárban. 2020 januárjában az átlagnyugdíj 142 114 forint volt, ennek alapján az átlagos nyugdíjas 35 528 forint pluszpénzt kaphat jövő februárban. Ha a mediánnyugdíjhoz viszonyítunk, ami 127 470 forint volt januárban, akkor a várható 53. heti nyugdíj összege 31 867 forint lesz.

Ha az átlagnyugdíjból indulunk ki, és abból, hogy kétmillió öregségi nyugdíjas van, akkor 64,4 milliárd forintba kerülhet az egyheti nyugdíj.

A gazdaságélénkítő-válságkezelő csomagra javaslatot tevő Magyar Kereskedelmi és Iparkamara programjában 15 ezer forintos utalványt javasolt az időseknek.

Egy kis nyugdíjtörténelem

A 13. havi nyugdíj ügyét a 2002-es választási kampányban Medgyessy Péter, az MSZP miniszterelnök-jelöltje vetette be, és 2003-tól fokozatosan be is vezette a balliberális kormány. Három olyan év volt, amikor a teljes, egyhavi többletellátást megkapták a nyugdíjasok (2006–2008), majd 2009 júliusától a Bajnai-kormány megszüntette a 13. havi nyugdíjat. Azóta az idős korúak a gazdaság jó teljesítménye miatt nyugdíjprémiumot kaptak 2017-ben és 2018-ban, és többször kaptak utalványt a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők.