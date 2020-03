Egyre több áruházláncnál lépnek a pánikvásárlás ellen

Továbbra is hatalmas rendelésállománnyal küzdenek a kiszállítást is vállaló kiskereskedelmi láncok, ezért a szolgáltatás fenntartása, illetve az áruhiány megelőzése érdekében egyre másra jelentik be a mennyiségi korlátozásokat is - írta a Napi.hu. Legutóbb a Spar jelentette be, hogy

A kimért, előre csomagolt termékekből egy-egy megrendelésnél maximum 5 kilót lehet rendelni, a darabban értékesített termékekből legfeljebb 10-et lehet kérni.

A sparos rendeléseket a többi online bolt gyakorlatához hasonlóan előre kell kifizetni, helyszíni fizetés jelenleg nem lehetséges.

Az Auchan hétfőn közölte, hogy egyelőre bizonytalan ideig nem fogad több rendelést, ekkor legkorábban is április 6-ra volt kérhető kiszállítás.

A Tescónál pedig már összsúly és darabszámkorlátozás is életbe lép március 30-tól. Utóbbinál összesen legfeljebb 80 kilogramm árut szállítanak házhoz. Emellett közölték azt is, hogy az eddig egységesen termékenként 12 darab, vagy csomag helyett az alapvető élelmiszereknél termékenként eltérő mennyiségi korlátozásokat vezetnek be. Ugyanakkor azok számára, akik március 14-e előtt adtak le rendelést, annak igyekeznek összeállítani az eredeti kérés alapján a csomagot, bár elképzelhető, hogy az egyes termékeknél kialakult hiány miatt ezt nem minden esetben tudják megoldani.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs