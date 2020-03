A koronavírus-járvány ingatlanpiaci hatásának első látható jele, hogy elsősorban a használt lakások piacán nőtt a kínálat - mondta az InfoRádiónak Mester Nándor, a Portfolio elemzője. Hozzátette:

az Airbnb gyakorlatilag "meghalt", és nem valószínű, hogy a következő 4-5 hónapban ez a helyzet jelentősen változna.

A rövid távú lakáskiadásban érintettek egy része úgy gondolkodhat, hogy most már érdemes kiszállnia, nem akarja továbbvinni ezt az egyébként számára rosszabbodó üzleti körülményeket hozó üzletet, és piacra dobja a lakását. E kör egy részénél is előfordulhat, hogy inkább a hosszabb távú lakáskiadás felé fordulnak, 2-3-4 éves szerződéseket kötnek, és megpróbálják minimalizálni a veszteségeiket.

Másrészt azért bővül az eladásra szánt lakáskínálat, mert korábban az új építésű lakásoknak körülbelül a 30-35 százaléka - Budapesten még ennél is magasabb arányban - kifejezetten befektetők által vásárolt lakás volt, akik most tudják ezeket az új lakásokat a piacra vinni abban a reményben, hogy majd ki tudják adni.

"Nem feltétlenül rövid távú lakáskiadásról beszélünk.

De persze csak azt a réteget tudják megcélozni, akinek van állása és jó fizetése, és a fizetéséből egy jelentős összeget képes és hajlandó is kifizetni albérletre" - mondta Mester Nándor.

Árcsökkenés lesz a piacon

Mivel akár több százezer fővel emelkedhet a munkanélküliek száma a gazdasági nehézségek miatt, ezért erős nyomás lesz a bérbeadókon, és

egy 10-20 százalékos bérletidíj-csökkentés benne van a pakliban

az elemző szerint.

Az általános kínálatbővülés azért is látványos, mert a használt lakások tulajdonosainak egy része, akik - ha nem is új építésű, de számukra új helyen lévő - lakást vásárolnának, ehhez kénytelenek előbb értékesíteni a meglévőt az önerő egy jelentős részének biztosításához - mondta Mester Nándor. Ők megjelennek a kínálati oldalon. A vevői oldal természetesen kivár, mert az árak zuhanásában reménykedik.

Ez utóbbi sok helyen bekövetkezett már, de nagy a szórás az elhelyezkedés és az ingatlan típusa szerint is. Példaként említette, hogy Debrecenben, Győrben és ás nagyobb ipari központokban is már a vírus megjelenése előtt is,

tavaly ősztől mintegy 6-10 százalékkal csökkent a panelek kínálati ára.

Ez valószínűleg fel fog gyorsulni - tette hozzá.

Újszerű, maximum 6-8-10 évvel ezelőtt épült lakások, valamint az egyébként nagyon jó karban lévő, felújított, de ennél régebbi ingatlanok esetében kisebb áresésre, inkább stagnálásra számít az elemző, mint azoknál a lakásoknál, amelyek sokkal rosszabb állapotban vannak és régebb óta is vannak a piacon. Kiütközik az is, hogy egy jobb állapotban lévő téglalakás még mindig nagyobb presztízsű, mint egy panel.

Lassulhat a kivitelezés

A járvány hatása a kivitelezésben is erősen érezhető lesz, mivel

a Nyugat-Európában dolgozó szakemberek tömegesen fognak hazatérni, ha elvesztik az állásukat

- mondta Mester Nándor. Ez szerinte enyhítheti az itthoni munkaerő-hiányt és ezért nem állhat elő az a helyzet, hogy a tavalyihoz hasonlóan a kivitelezők diktálták az árakat. Mivel még országon belül is probléma az építőanyag ellátás akadozása, nemhogy az importáruknál, ezért előfordulhat, hogy enyhül most a munkaerőhiány, de akkor meg az alapanyag-hiány miatt lassul le a kivitelezés. Emiatt stagnálhatnak a kivitelezési árak is - tette hozzá az elemző.

Bajban lesznek a társasházak

Magyarországon nagyjából másfél millió ember él különböző típusú társasházakban - a jelentős része természetesen panelekben. Az épületek aljában sok helyütt bérleményeket alakítottak ki, amelyeket többnyire mikro- és kisvállalkozásoknak adnak ki. Ezek a kisebb szolgáltató vállalkozások nagyon sérülékenyek, és az elemző szerint legkevesebb fél évre bezár majd jelentős részük a forgalomvisszaesés miatt. Ez pedig komoly bérleti díjkiesést jelent majd a társasházaknak.

Konzervatív becslés szerint is a társasházak bevételének legalább 20-25 százaléka ebből a bérleti díjból származik.

Sok társasházban olyanok laknak, akik potenciálisan elveszíthetik az állásukat, és valószínűleg nem fogják tudni időben, vagy egyáltalán fizetni a közös költséget. Ami szintén csökkenti majd a társasházi bevételeket. Az elemző úgy tudja, hogy bizonyos idő elteltével a közös költség tartozást felhalmozók lakására jelzálogjogot lehet bejegyezni. Nyilván a bankok, és maga társasház is egy-két hétre, hónapra adhat haladékot, de az biztos, hogy súlyos gondot fog okozni. Becsléseink szerint több százezer magyar család a közös költség váratlan és jelentős emelésére számíthat - tette hozzá Mester Nándor.

