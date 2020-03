Azonnali átutalás: minden gyakorlati tudnivaló egy helyen

Az első és legfontosabb újdonság, hogy míg eddig a bankközi átutalások csak munkanapokon, 7 és 17 óra között, átlagosan 1-2 óra alatt teljesültek, addig március 2-től az év minden napján, 0-24 óráig, 5 másodperc alatt teljesülnek, akkor, ha:

a 10 millió forint alatti az összeg,

a tranzakciót elektronikus úton indították,

belföldi forintátutalásról ban szó,

és egyedi megbízásról, nem pedig csoportosról.

Így tehát az új rendszerrel az ilyen átutalások az azonnaliságuknak köszönhetően egyenértékűvé válnak a készpénzes fizetésekkel - ez fontos előrelépés.

Biztosítja-e ezt a lehetőséget az én bankom?

Igen, a szolgáltatást minden pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó szereplőnek kötelező volt bevezetni, a Magyar Nemzeti Bank ezt rendeletben szabályozta.

Kell-e regisztrálni hozzá, vagy aktiválni a szolgáltatást?

Nem, a rendszer automatikusan elérhetővé válik, és ha egy átutalási megbízás megfelel az azonnali fizetés feltételeinek (azaz elektronikusan indított, belföldi 10 millió forint alatti egyedi forintátutalás), akkor külön kérés vagy jelölés nélkül, automatikusan azonnali fizetésként indul el és pár másodperc alatt teljesül is.

Kell-e érte fizetni?

Ezért külön díjat nem számolhatnak fel a pénzintézetek, a jelenlegi belföldi, elektronikus forintátualási díjtételek érvényesek. (Viszont a bankok a későbbiekre készülnek újfajta elektronikus számlacsomagokkal, amelyek "átalánydíjért" biztosítják majd az azonnali átutalásokat, így jól járhatnak azok, akik többször utalnak.)

Honnan tudjuk, hogy sikerült az átutalás?

Eddig, azoknál az átutalásoknál, ahol a fedezet hiánya, vagy a küldő,/fogadó bank rendszerhibája miatt nem teljesültek, a bank megkísérelhette később megismételni a tranzakciót. Ez most megszűnik, ezért

fokozottan figyelni kell arra, hogy megvárjuk, ellenőrizzük a sikerességről szóló értesítést.

Ha ez nem érkezik meg, érdemes felvenni a kapcsolatot a pénzintézetünkkel.

Mit lehet tenni, ha rossz számlaszámra ment véletlenül az utalás?

Mivel a tranzakció 5 másodpercen belül teljesül, ezért jogos a kérdés: mit tehet az, aki véletlenül téves utalást indított?

Ha nem létező számlaszámot gépelünk be, a rendszer hibaüzenetet küld, az átutalás meg sem történik.

Ha létező, de téves számra utalunk, akkor a pénzt bizony rögtön átemeli a bank. A "régi" rendszerben működő visszahívási lehetőség azonban az azonnali átutalásos rendszerben is biztosított, a pénzt küldő banknál kell kezdeményezni a visszahívást (amire a fogadónak is rá kell bólintania).

Számla kifizethető azonnali átutalással?

Ha a szolgáltató lehetővé teszi a tartozás átutalással való kiegyenlítését is, akkor igen.

Mit kell tenni, ha valamilyen fizetési kötelezettségemet a rendszer hibája miatt nem tudom teljesíteni?

A "régi" rendszerben működő értéknapos átutalást lehet kezdeményezni, ezt azonban elektronikus csatornákon legkorábban csak a következő munkanapra lehet megtenni.

Mostantól bárki mobilszámára küldhetek pénzt?

Csak akkor, ha az illető a bankjánál (bankfiókban vagy a netbankban) hozzárendelte a bankszámlaszámához a mobilszámát, vagy/és az e-mail címét, vagy/és a magyar adóazonosító jelét (cégek esetében az adószámát). Ezen azonosítók változását be kell majd jelenteni a bankoknál, de ők is ellenőrizni fogják, évente. A korábban a bankoknál már regisztrált ilyen azonosítók tehát nem kerülnek be automatikusan a rendszerbe, csak az ügyfél kezdeményezésére.

Mik a kivételek, mikor nem megy át a pénz azonnal?

Ha a másik bank számlájára küldött összeg 10 millió forint vagy afeletti.

A hitelkártya számlákra (mert nem minősül fizetési számlának) és a devizaszámlákra küldött utalásoknál.

Ha azt kötegelt átutalásként, csoportban küldik (például a cégek a munkabéreket vagy az állam a nyugdíjakat). Ezek maradnak a régi rendszerben (ezekről részletesebben ITT írtunk).

A rendszeres és csoportos átutalásoknál.

A nem elektronikusan indított átutalásoknál.

Az értéknapos átutalások is maradnak a régi rendszerben (vagyis nem teljesülnek azonnal), de továbbra is elérhetők.

A külföldi utalások sem részei az azonnali átutalási rendszernek.

Milyen fejlesztések várhatók még a későbbiekben?

A már említett újfajta számlacsomagokon kívül

a későbbiekben aktiválják majd a fizetési kérelem lehetőségét,

amikor valaki pénzt kérhet egy számlatulajdonostól, aki a kérést a netbankjában vagy a telefonos alkalmazásban észlelheti, és engedélyezheti, elutasíthatja vagy várakoztathatja.

Az azonnali átutalások rendszere fellendítheti majd annak elterjedését is, hogy a vásárlók a boltokban és az interneten a mobiltelefonjukkal, átutalásként fizethetssenek, egy QR-kód beolvasásával.

A Bankszövetség szeretné elérni, hogy a lakossági elektronikus átutalásoknál az állam törölje el a tranzakciós illetéket, ez újabb lendületet adhatna az azonnali átutalásoknak.