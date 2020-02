Ötöslottó: lehetek én az egyetlen?

Az eddigi legnagyobb összegre, 5,252 milliárd forintra hízott az Ötöslottó nyereménye, miután 34 héten keresztül halmozódott a nyereményalap, ez pedig lassan az egész ország fantáziáját megmozgatja. Ezt a Szerencsejáték Zrt. számai is alátámasztják:

a múlt héten ugyanis a szokásos heti 3,3 millió alapjátékhoz képest 5,7 millió alapjátékot küldtek be a meggazdagodni vágyó magyarok

- írta a Világgazdaság.

Az Ötöslottó klasszikus számsorsjáték, tehát főnyereménye a játékosok által megvett alapjátékok számától is függ. Így történhetett meg az, hogy míg a korábbi legmagasabb, 5,092 milliárdos nyeremény 37 hetes halmozódás után, addig a mostani rekord mindössze 34 hét után dőlt meg. Persze azt sem árt figyelembe venni, hogy a két rekordösszeg közt eltelt időben a Szerencsejáték Zrt. emelte az alapjátékok ára - így most 300 forintjával halmozódik a szétosztható összeg - mellett azt is, a nyereményalap mekkora részét fizetik ki például a négytalálatosakra.

A nemzeti lottótársaság társadalmi felelősségvállalása jegyében kiemelt hangsúlyt fektet a játékfüggőség kutatására, megelőzésére és – különböző hazai szakmai szervezetekkel együttműködve – kezelésére egyaránt. Éppen ezért a mostani kiemelt halmozódási időszak alatt is felhívja a játékosok figyelmét a felelős játék fontosságára, annak érdekében, hogy „a játék valóban játék maradjon”.

