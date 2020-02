Borkonferencia az innovációról

A Borkonferencia a bor, jog és marketing területén keresi az előremutató válaszokat, hatékony szócsöve, érdekérvényesítő fóruma kíván lenni a magyar borért dolgozó szőlészeknek, borászoknak, szakmai szervezeteknek, kormányzati szereplőknek.

Korunkban rendkívüli módon felgyorsult a technológia fejlődés minden területen; egyik napról a másikra épülnek be szervesen az életünkbe korábban soha nem látott fejlesztések, új digitális megoldások. Ezek a folyamatok a szőlészet, borászat és nyilvánvalóan a jog és marketing területén is működnek, és életbevágóan fontos, hogy ez az ágazat is a megfelelő, hosszú távon is jól működő megoldásokat válassza, jó válaszokat adjon a jelen kérdéseire, hogy hatékonyan használhassa ki korunk végtelennek tűnő lehetőségeit. Ezért is választották a szervezők az idei konferencia alcímének az „Innováció 2020” témakörét. A szervezők igyekeznek az ágazat legkülönbözőbb területein keresni ezeket a válaszokat.

A legizgalmasabb előadások:

Tomor Tamás, a Debreceni Egyetem igazgatója és tudományos főmunkatársa Távérzékelési módszerek és eszközök a szőlészetben címmel az ágazat szemszögéből betekintést enged a drónok, repülők és műholdak világába.

A Sepp Moser Birtok tulajdonosa, Nikolaus Moser a saját tapasztalatai alapján az innováció és a hagyományos alapok kapcsolatát fejtegeti majd.

A Csányi Pincészetben többszáz hektáron megvalósuló magyar példát a precíziós gazdálkodásra - önvezető traktorokkal, legnagyobb hatékonyságot célzó szoftverekkel - Nagy Roland szőlész mutatja be.

Oláh István, a D-Tag operatív igazgatój az új generációs piackutatásról, a közösségi médiaelemzésben rejlő lehetőségekről ad elő.

Kiss Edina, a Viventions cég magyar menedzser a borok zárásának területén tapasztalható innovatív fejlesztésekről beszél.

A konferencia hagyományos kerekasztal-beszélgetésére ezúttal Bárczi-Elek Ágnest, Harmath Csabát, Unger Zsoltot és Wolf Andrást hívták meg.

