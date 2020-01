Öt ember ülhet majd be a magyar dróntaxiba

Bemutatták a világ első hidrogénüzemanyagcella-meghajtású, személyszállításra is alkalmas légi járművét a Bács-Kiskun megyei Jakabszálláson.

A magyar-amerikai együttműködésben megalkotott eszköz fejlesztésén most a jakabszállási székhelyű Genevation Aircraft Kft. dolgozik, az amerikai Alaka'i Technologies Inc. ugyanis Európában őket választotta a Skai néven futó légijármű fejlesztési partnerének.

A magyar vállalat koordinációs vezetője, Szollár Péter az InfoRádióban elmondta, a jövő fő közlekedési eszközeinek a hasonló típusú légi járműveket gondolják, a gyártás pár éven belül pedig meg is kezdődhet. A sorozatgyártás viszont egy másik, távlati terv egyelőre, de nem 10-20 év, hanem inkább csak 7-8 éves időtávban gondolkodnak.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter ül a Genevation Aircraft Kft. hidrogénüzemanyagcella-meghajtású, személyszállításra is alkalmassá tehető, de még fejlesztés alatt álló drónjában a kft. jakabszállási üzemében tartott bemutatón. MTI/Ujvári Sándor

A találmány - mint hozzátette - illeszkedik a kormány karbonsemlegességgel kapcsolatos elképzeléseibe is, a jogszabályi és infrastrukturális feltételeket azonban meg kell még teremteni.

Hamarosan "landol" a jogi háttér Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Jakabszálláson újságírók előtt azt mondta, az autóipar továbbra is a magyar gazdaság zászlóshajója, de az elmúlt évek beruházásainak, jogszabályi és szakmai döntéseinek hatására a repülőgépipar erőteljes fejlődésnek indult. Szerinte a bemutatott drónfejlesztés mindhárom, a magyar gazdasággal szemben fektetett jövőbeni elvárásoknak megfelel, mivel "high-tech, zöld és magyar" is. Az Európai Unió drónszabályozását idén júliusban aktiválják Magyarországon, a felsőoktatásban pedig megnövelik a repülőismeret súlyát.

Hogy milyen szerep várhat a személyszállító drónra, arra Szollár Péter a gép leírásával válaszolt.

"Az az eszköz, amit most bemutattunk, egy öt személy szállítására alkalmas jármű, amit pilóta vezet, és ami 200 kilót bír el - vagyis egy öt személy szállítására alkalmas légi taxi. Ám ha meg lehet oldani a közlekedését pilóta nélkül, akkor például teher- vagy vérszállító eszközként, haditechnikai megfigyelőként is használható" - mutatott rá.

Az eszköz közlekedési tesztjeit Zalaegerszegen végezhetik majd el.

Számos helyen fejlesztenek személyszállító drónokat

A világ első utasszállító drónját (Huawei) 2018 áprilisában mutatták be, egy utast és csomagját bírja el. Az Uber utaztató cég pedig idén három városra jelentett be dróntaxi-tesztelési időszakot (a Hyundai-jal). Dubajban is mutattak már be dróntaxit.

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor