Alapvető táplálékunk, mégsem ismerjük

Egyre kevesebben termelnek zöldségeket, egyre kevésbé ismerjük a burgonyafajtákat. Naponta fogyasztjuk, mégsem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen fajtái vannak és milyen ételnek elkészítve érdemes leginkább fogyasztani – ezen próbál változtatni a Nébih, amely a napokban konferenciát rendezett a zöldségféléről.

A legfőbb üzenet az volt, hogy meg kell kóstolni, ki kell próbálni a burgonyákat.

Ne az legyen az elsődleges szempont, hogy a legolcsóbbat megvesszük, mert nem minden burgonyából lehet bármilyen ételt elkészíteni

– mondta az InfoRádiónak Balogh Stefánia, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal burgonya-termékfelelőse.

Az A típusú burgonyából, amelyik kifejezetten salátának való, mert nem szétesős fajta, soha nem lehet jó krumplipürét elkészíteni. Püréhez B vagy C típusú burgonya kell. Balogh Stefánia ezért arra biztat mindenkit, hogy fedezze fel a különféle burgonyatípusokat, és készítse el magának a megfelelő ételeket.

Ehhez egyébként a kereskedőknek is segíteniük kell, 2016 szeptembere óta kötelező kiírni a kereskedelmi láncokban, piacokon, hogy milyen típusú burgonya van a pulton, valamint a nevét is. Ezt szeretnék elérni a kiskereskedőknél is, ezt a jövőben egyre gyakrabban ellenőrzi majd a hivatal.

Mi az, hogy A, B, C? A nagyobb élelmiszerláncokban már évek óta az összes csomagolt burgonyán megtaláljuk nemcsak a krumpli fajtáját, hanem az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács burgonyaábécéjét is.

Az A, B, C jelölés a konyhai felhasználási lehetőségeket takarja, tulajdonképpen ez egyfajta javaslat arra, hogy melyik ételekhez érdemes felhasználni. A – Salátának való, nem szétfövő burgonya. A főzés után is egyben marad, anyaga finomszemcsés. Ha azt szeretnénk, hogy a burgonyasaláta egyben maradjon, vagy a látványra hajtunk a rakott burgonyánál, ezt használjuk. Főbb fajták: somogyi sárga kifli, cherie, agata. B – Főzni való, enyhén szétfövő burgonya. Kicsit fő csak szét, de még egyben marad, állagában kissé lisztes vagy kissé szappanos, közepesen finom. Burgonyafőzelékhez, -leveshez, ragukhoz benne főtt burgonyának és rakott krumplinak is remek. Főbb fajták: aladin, amorosa, balatoni rózsa, boglárka, desirée, démon, fabiola, góliát, hópehely, impala, katica, kleopátra, kondor. C – Szétfövő, lisztes húsú, inkább sütéshez ajánlott burgonya. Laza szerkezetű, lisztes állagú. Burgonyás tésztákhoz, chips- és hasábburgonya készítéshez, püréalapanyagnak ez a jó. Főbb fajták: agria, kuroda, rioja (százszorszép), Vénusz gold, white lady.

Az asztal mondja meg a termőföldnek, hogy mit teremjen

Arra a kérdésre, hogy vajon a termesztők tudnak-e alkalmazkodni a változó piaci igényekhez, a szakember azt mondta, hogy idővel leszűkülnek majd a kínálat azokra a fajtákra, amelyeket a vevők keresnek. Pillanatnyilag mindegy a termelőnek, hogy milyen fajtát termeszt, mert bármit el tud adni, a Nébih szerint azonban minőségvezérelt termesztésre kell átállni.

Magyarországon jelenleg mintegy 7700 hektáron termelnek burgonyát, ez valamivel kisebb terület a tavalyinál, de a termés mennyisége nőtt az elmúlt évhez képest.

Nyitókép: pixabay