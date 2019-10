Rengeteg pénzt tartunk otthon

Az OTP öngondoskodási index felmérése a bankszámlával rendelkező 18-70 évesek között 1500 fő személyes megkérdezésével készül, országos reprezentatív minta alapján. Az index 100 pontos skálán mutatja a megkérdezettek megtakarítási hajlandóságát.

A vezérigazgató-helyettes elmondta: a megkérdezettek 45 százaléka legalább időnként otthon tartja a megtakarítását. A kutatás eredményeit alátámasztják az MNB adatai is, napjainkban

több mint 6000 milliárd forint a forgalomban lévő készpénzállomány, ebből mintegy 4900 milliárd forint a háztartásoknál van

- mutatott rá. Hozzátette: hatalmas összegről van szó, ez az összeg mintegy negyede a háztartások által betétben és értékpapírban tartott mintegy 22 000 milliárd forintnyi megtakarításnak.

Jelezte: a megtakarításaikat otthonukban tartók 89 százaléka azért nem fekteti be pénzét, hogy az mindig kéznél legyen, ha bármilyen váratlan esemény következne be. A készpénzben tartott megtakarítás értéke azonban folyamatosan inflálódik, sőt, a könnyű hozzáférhetőség akár meggondolatlan pénzügyi döntésekhez is vezethet - tette hozzá.

A kutatás szerint a megkérdezettek 37 százaléka rendelkezik váratlan helyzetre félretett megtakarítással. A huszonévesek számítástechnikai eszközeik (főleg telefonjuk) meghibásodásától tartanak, a családalapítás előtt állók (a 30-45 évesek) a gyermekekkel kapcsolatos kiadásokra szánt összeget tartják maguknál, a 60 évnél idősebbek pedig egészségügyi ellátásukat finanszíroznák az otthon tartott pénzből.